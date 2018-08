Doelpunt De Vrij baat Inter niet, rood Kramer bij debuut voor Maccabi Haifa

De Vrij maakte na iets meer dan een halfuur spelen de 2-0 voor Inter. De Oranje-international, die deze zomer overkwam van Lazio, kopte raak uit een vrije trap van Matteo Politano en maakte zijn eerste officiële treffer voor zijn nieuwe ploeg.

Inter, waarvoor Ivan Perisic in de zevende minuut de score opende, leek op weg naar de overwinning in het Stadio Giuseppe Meazza. In de tweede helft gaf de thuisploeg de voorsprong echter weer uit handen.

Bij de aansluitingstreffer ging doelman Samir Handanovic in de fout. De Sloveen schatte tien minuten na rust een lange pass van Iago Falque verkeerd in, waardoor Andrea Belotti de bal simpel kon binnentikken.

Een klein kwartier later zorgde Soualiho Meite voor de gelijkmaker. De Fransman schoot de bal via de paal binnen. Inter en Torino kregen daarna beide nog kansen op de winnende treffer, maar er werd niet meer gescoord in Milaan.

Inter pakte tegen Torino wel zijn eerste punt van het seizoen. De 'Nerazzurri' gingen vorige week in de eerste speelronde met 1-0 onderuit bij Sassuolo.

Genoa en Sampdoria spelen eerste wedstrijd

Genoa en Sampdoria speelden zondagavond hun eerste competitieduel van het seizoen. Vanwege de brugramp in Genua kwamen beide clubs vorige week niet in actie.

Genoa was voor eigen publiek met 2-1 te sterk voor Empoli en Sampdoria ging met 1-0 ten onder in de uitwedstrijd tegen Udinese.

Juventus gaat met zes punten uit twee duels aan kop in de Serie A. De regerend landskampioen was zaterdag met 2-0 te sterk voor Lazio.

Kramer krijgt rood bij debuut voor Maccabi Haifa

In Israël kende Kramer een ongelukkig debuut voor Maccabi Haifa. De Nederlandse spits kreeg in de met 2-0 verloren uitwedstrijd tegen Maccabi Tel Aviv halverwege de tweede helft rood.

Kramer werd kort na de openingstreffer van Itay Shechter uit het veld gestuurd nadat hij woedend was op een beslissing van de scheidsrechter. Negen minuten later besliste Dor Peretz de wedstrijd.

De 29-jarige Kramer werd deze zomer door trainer Fred Rutten naar Maccabi Haifa gehaald. De aanvaller was transfervrij nadat zijn contract bij Sparta Rotterdam werd ontbonden.