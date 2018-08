Utrecht-aanvoerder Janssen hekelt VAR na penalty VVV bij 'licht contact'

Scheidsrechter Danny Makkelie wees in de 47e minuut naar de stip vanwege een vermeende overtreding van Urby Emanuelson op Ralf Seuntjens. De videoscheidsrechter (VAR) bekeek de beelden vanuit Zeist en steunde Makkelie in diens beslissing.

"Als je inzoomt zal er heus wel contact zijn", beaamde Janssen in gesprek met FOX Sports. "Maar je kan mij niet wijsmaken dat hij daardoor een val van 360 graden moet maken."

"Ik heb de VAR nu een paar keer aan het werk gezien en ik denk dat dit het probleem is. Als je beelden heel nauwkeurig bestudeert zie je vaak wel wat contact, maar zo'n lichte aanraking hoeft niet altijd een reden te zijn om te vallen."

'Geen moment voor de VAR om in te grijpen'

Makkelie benadrukte dat de keuze om een penalty toe te kennen niet werd ingefluisterd vanuit Zeist, maar dat hij zelf de overtreding waarnam en nog volledig achter de toegekende penalty stond.

"Ik zie dat Emanuelson op de voet gaat staan bij Seuntjens en dat daardoor zijn enkel dubbelklapt. Alle penalty's worden daarna gecheckt door de VAR. Ik kreeg te horen dat de beelden niet heel erg duidelijk waren, maar dat het alle schijn had van een strafschop en dat het dus een goede beslissing was."

"Op het moment dat een actie vatbaar is voor discussie, dan is het niet aan de VAR om in te grijpen. Dat mag alleen bij beslissingen die onomstotelijk fout zijn. En dat was hier dus niet het geval."

Hoewel de dit seizoen in de Eredivisie geïntroduceerde videoref ook de nodige weerstand oproept, wijst Makkelie vooral op de positieve kanten. "We moeten allemaal heel blij zijn dat de VAR er is", zegt de 35-jarige scheidsrechter, die bij het WK in Rusland zelf regelmatig in het videohokje zat. "Wedstrijden worden er nog eerlijker en sportiever van."

