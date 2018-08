AZ verspeelt eerste punten door doelpuntloos gelijkspel tegen Vitesse

Met een maximale score van negen punten uit drie duels staat PSV, dat zaterdag met 1-2 won bij PEC Zwolle, nu alleen bovenaan. AZ volgt met zeven punten op de tweede plaats. Vitesse is de nummer zes.

AZ had de eerste twee competitieduels met ruime cijfers gewonnen. Ten koste van NAC Breda (5-0) en FC Emmen (4-1) nestelde de ploeg van trainer John van den Brom zich bovenaan in de Eredivisie dankzij een beter doelsaldo dan medekoploper PSV.

Tegen Vitesse, dat met een ruime zege op FC Groningen (5-1) en een gelijkspel uit bij sc Heerenveen (1-1) ook een prima seizoenstart kende, was niet te merken dat AZ de meest scorende ploeg is van de Eredivisie. De thuisclub leed veel balverlies en mocht blij zijn dat Bryan Linssen twee grote kansen onbenut liet.

Linssen krijgt beste kansen in rommelig duel

Bij AZ kreeg Myron Boadu zondag in de spits opnieuw de voorkeur boven de van ADO Den Haag overgekomen Björn Johnsen. De zeventienjarige aanvaller had al na tien minuten de score kunnen openen, maar een scherpe voorzet ging net aan hem voorbij.

In een rommelige eerste helft kwam de thuisploeg nog twee keer dicht bij de openingstreffer. Guus Til en Mats Seuntjens werden door de Portugese doelman Eduardo van scoren afgehouden.

Vitesse stelde daar twee grote kansen van Linssen tegenover. De aanvaller miste vlak voor rust vrij voor doelman Marc Bizot. Na een uur verscheen hij opnieuw oog in oog met de keeper van de thuisclub. Hij treuzelde echter te lang, zodat Ron Vlaar op het laatste moment redding kon brengen.

Aanwinst Ödegaard maakt debuut voor Vitesse

Bij Vitesse maakte aanwinst Martin Ödegaard een kwartier voor tijd zijn debuut. De Noor, die vorig seizoen nog voor Heerenveen speelde, kwam deze week op huurbasis over van Real Madrid. Zijn landgenoot Johnsen mocht als invaller opdraven bij de thuisclub, maar ook hij kon het verschil niet maken.

Het slotoffensief was voor AZ, dat na een handsbal van Thulani Serero in het strafschopgebied in de voorlaatste minuut nog hoopte op een penalty. De videoscheidsrechter gaf vanaf Zeist echter geen seintje om de bal op de stip te leggen, waarmee het eerste 0-0-gelijkspel van dit seizoen in de Eredivisie een feit was.

Vitesse ontvangt volgende week zondag Ajax in het Geldredome. AZ moet dezelfde dag op bezoek bij Heracles Almelo.

