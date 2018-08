Van Bronckhorst baalt stevig van terugval Feyenoord bij Heerenveen

"We speelden in de laatste twintig minuten minder en dat zorgde er zelfs nog voor dat we in de problemen kwamen. Als je zag hoe wij de goals weggaven, dat mag niet op dit niveau", zei Van Bronckhorst voor de camera van FOX Sports.

"Ik vind het juist niet normaal dat het minder werd. We stonden 0-4 voor en hadden de wedstrijd in handen. Uiteindelijk moet je gewoon je ding blijven doen en je taken blijven uitvoeren. Dat moet je een hele wedstrijd kunnen."

Van Bronckhorst is dan ook van plan om de slotfase van de wedstrijd in het Abe Lenstra Stadion, waarin Heerenveen terugkwam tot 3-4, de komende week met zijn selectie te bespreken.

"Ja, natuurlijk. Ik denk dat wij heel veel positieve dingen uit deze wedstrijd kunnen halen. Maar we moeten wel de wijze waarop wij gespeeld hebben negentig minuten lang volhouden. Dan maak je stappen."

'Krankzinnig einde van de wedstrijd'

Jens Toornstra, die in de vijfde minuut de score opende en in de blessuretijd van de eerste helft ook verantwoordelijk was voor de 0-3, beaamde de woorden van Van Bronckhorst.

"Een krankzinnig einde van de wedstrijd. Tot aan de zeventigste minuut was er voor ons niks aan de hand. We speelden heel goed en konden steeds de vrije man vinden. Onze voorsprong van 0-4 was terecht. Maar dan moet je zo'n marge natuurlijk wel vasthouden", aldus de middenvelder eveneens tegenover FOX Sports.

"We werden slordig, we gingen een beetje overdrijven in ons veldspel en lieten daardoor Heerenveen terug in de wedstrijd komen. Dit had ons niet mogen gebeuren. Onze terugval zal de komende dagen nog wel even blijven hangen. Dat is jammer. Bij mij overheerst toch vooral het gevoel dat we hebben laten zien dat we goed kunnen voetballen."

Feyenoord klom door de overwinning tegen Heerenveen van de negende naar de vijfde plaats op de ranglijst van de Eredivisie. De Rotterdammers hebben na drie speelrondes drie punten achterstand op koploper PSV (zes om negen punten).

