Feyenoord boekt op bezoek bij Heerenveen doelpuntrijke zege

Feyenoord stond vlak na rust op een comfortabele 0-4-voorsprong door doelpunten van Jens Toornstra (4e en 45e minuut), Robin van Persie (15e minuut) en Tyrell Malacia (47e minuut).

De ploeg van Giovanni van Bronckhorst maakte het zich daarna onnodig moeilijk en liet Heerenveen terugkomen tot 3-4 dankzij treffers van Morten Thorsby (71e minuut), Kik Pierie (85e minuut) en Dave Bulthuis (89e minuut).

De winnaar van de Johan Cruijff Schaal kon uiteindelijk opgelucht ademhalen, omdat Yassin Ayoub met de 3-5 in de 90e minuut aan alle spanning een einde maakte.

Feyenoord steeg door de overwinning van de negende naar de vijfde plaats met zes punten. Heerenveen zakte door de nederlaag van de zesde naar de achtste plaats met vier punten uit drie wedstrijden.

Feyenoord kent droomstart

Feyenoord kende een droomstart in Friesland en kwam binnen een kwartier spelen al op een 0-2-voorsprong door een fraai doelpunt van Toornstra en eentje van Van Persie.

Toornstra lobde de bal na een pass van Steven Berghuis knap over doelman Warner Hahn en Van Persie verschalkte de oud-Feyenoorder van dichtbij met een schuiver in de lange hoek.

De wedstrijd leek daarmee eigenlijk al gelijk beslist, want Heerenveen ontbeerde aanvankelijk het geloof en de kwaliteit om een comeback te bewerkstelligen en Feyenoord bleef geconcentreerd.

Dat resulteerde nog voor rust in de 0-3 van opnieuw Toornstra, die profiteerde van een zwakke uittrap van Hahn en de bal van een meter of dertig koeltjes in het lege doel schoot.

Feyenoord trekt lijn door

Feyenoord trok de lijn van de eerste 45 minuten in de openingsfase van de tweede helft gewoon door en kwam in de 47e minuut op 0-4 dankzij een treffer van Malacia, zijn eerste in het betaald voetbal.

De manschappen van Van Bronckhorst deden het vanaf dat moment toch wat rustiger aan en daar werden ze nog bijna voor gestraft ook.

Thorsby, Pierie (beiden met een kopbal) en Bulthuis (schot uit de draai in de bovenhoek) zorgden voor een tumultueuze slotfase, maar Ayoub voorkwam bij het ingaan van de blessuretijd een historische uitslag.

Feyenoord begon het seizoen met de Europese uitschakeling door AS Trencín en de nederlaag in de Eredivisie-ouverture tegen De Graafschap (2-0) bijzonder slecht, maar herstelde zich vorige week al door Excelsior met 3-0 te verslaan.

