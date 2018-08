Roma-middenvelder Strootman met Marseille in gesprek over transfer

Roma-trainer Eusebio Di Francesco bevestigde zondag de geruchten dat er gesprekken gaande zijn tussen beide clubs. Ook heeft Marseille al contact gehad met de zaakwaarnemer van de Nederlandse international.

"Er wordt gesproken over een mogelijke transfer van Kevin en wij bekijken momenteel de situatie", gaf de Italiaanse trainer daags voor de competitiewedstrijd tegen Atalanta Bergamo aan.

Franse media melden dat Marseille en Roma al rond zijn. Na de zondagtraining zou de Nederlander al afscheid hebben genomen van zijn ploeggenoten in Rome.

De international zou op weg zijn naar de Zuid-Franse havenstad om daar de medische keuring te doen en een naar verluidt vijfjarig contract te ondertekenen.

Strootman al niet meer in wedstrijdselectie

Di Francesco zei de Nederlander vermoedelijk nog wel op te nemen in zijn wedstrijdselectie voor maandag tegen Atalanta Bergamo. De naam van Strootman ontbreekt echter op de lijst met 24 namen, wat erop kan wijzen dat de transfer in een stroomversnelling is geraakt.

De in Ridderkerk geboren spelverdeler speelt sinds 2013 voor AS Roma. Hij kwam tot nu toe tot veertig interlands voor Oranje.

Mocht Strootman naar Marseille gaan, dan treft hij zijn oud trainer Rudi Garcia, die van 2013 tot januari 2016 verantwoordelijk was voor de Romeinse ploeg. Marseille werd vorig seizoen vierde in de Franse Ligue 1. Dit seizoen heeft de club drie punten na twee wedstrijden.

Roma wil 30 miljoen euro voor international

Strootman, die nog een contract tot medio 2022 heeft in Italië, zou ongeveer 30 miljoen euro moeten kosten. Die afkoopsom is vastgelegd in het contract van de oud-speler van PSV, Sparta en FC Utrecht.

Marseille, vorig seizoen verliezend finalist in de Europa League, zou al een eerste bod van 23 miljoen euro hebben neergelegd. Dat is door AS Roma afgewezen. Volgens de Franse sportkrant L'Equipe wacht Strootman in Marseille een jaarsalaris van tussen de 6 en 7 miljoen euro.

De transfermarkt in Italië is al gesloten, maar de clubs mogen nog wel spelers laten vertrekken. In Frankrijk mogen net als in bijvoorbeeld Nederland nog tot en met 31 augustus nieuwe spelers worden gehaald.