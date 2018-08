La Liga opent onderzoek naar slechte grasmat bij Valladolid-Barcelona

Bij de warming-up waren de losse plaggen al te zien en tot overmaat van ramp raakten tijdens de wedstrijd de graszoden los van de bodem.

De slechte veldomstandigheden waren duidelijk van invloed op de wedstrijd. Beide teams hadden moeite de bal te controleren op de hobbelige ondergrond.

Stewards probeerden in de rust de plaggen weer terug in het veld te drukken en met sproeiers werd getracht het veld nat en steviger te maken, maar dat mocht niet baten.

De spelers van FC Barcelona klaagden na afloop over de omstandigheden, ondanks de winst dankzij een doelpunt van Ousmane Dembélé halverwege de tweede helft.

'Dit veld is een schande'

"Dit veld is een schande. La Liga wil wedstrijden in de Verenigde Staten spelen, maar laat ze eerst eens kijken naar wat er hier in Spanje aan de hand is. Het risico op blessures is hierop gigantisch groot", zei Barça-verdediger Gerard Piqué.

"Het is toch treurig dat een wedstrijd in de beste competitie ter wereld op zo'n veld gespeeld wordt? Het leek op sommige plekken net een strand. Het is ongelooflijk dat niemand van de bond hierheen is gekomen om het veld te controleren. Je kunt hier gewoon niet op spelen", voegde middenvelder Sergio Busquets daaraan toe.

De kritiek van Piqué en Busquets was niet aan dovemansoren gericht, want La Liga liet nog geen 24 uur na hun uitspraken weten in actie te komen.

"We starten een officieel onderzoek om opheldering te krijgen wie verantwoordelijk is voor de staat van het veld in het Estadio José Zorrilla", meldt de organisator van de hoogste Spaanse divisie.

