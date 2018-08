Cocu beseft dat tij snel moet keren na tweede verlies op rij Fenerbahçe

"Iedereen doet zijn best, maar we speelden niet als team", aldus de 47-jarige Cocu zaterdag na afloop van de 1-0-nederlaag tegen Göztepe in Turkse media. "Na de goal van Halil Akbunar stopten we met voetballen."

"We moeten het zelfvertrouwen en het geduld hebben om ons eigen spel spelen, zoals in de eerste helft. Als we dat niet doen, is het moeilijk om de wedstrijd te keren."

Cocu verwacht in de komende week nog versterkingen te kunnen verwelkomen. "We werken er hard aan om de selectie rond te krijgen. Toen ik hier begon, was ik op de hoogte van de financiële beperkingen. We hadden niet de mogelijkheid om alle spelers te halen die we wilden."

De Nederlandse trainer moest de Brazilianen Giuliano en Josef de Souza deze zomer laten gaan. Hij zag daar onder meer de Mexicaanse verdediger Diego Reyes en de Zwitserse aanvaller Michael Frey voor terugkomen.

'Het zal aan de bal beter moeten'

De club ging vorige week ook al onderuit tegen Yeni Malatyaspor en plaatste zich door een gelijkspel in de return tegen met Benfica niet voor de Champions League. Cocu weet dat er snel dingen moeten veranderen.

"Na twee nederlagen op rij wordt het alleen maar moeilijker om de volgende wedstrijd te winnen. Het zal aan de bal beter moeten, we moeten blijven vechten voor een goed resultaat. Als dat lukt, zal ons voetbal ook beter worden."

Fenerbahçe staat nu tiende in de hoogste Turkse afdeling met drie punten uit drie duels. Zaterdag vervolgt de club de competitie tegen Kayserispor.

De ploeg uit Istanbul moest afgelopen seizoen de landstitel aan stadgenoot Galatasaray laten. Fenerbahçe eindigde op drie punten als tweede.

