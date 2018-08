Utrecht thuis niet langs VVV, Sol helpt Willem II met hattrick aan zege

De ruim vijftienduizend toeschouwers bij FC Utrecht-VVV-Venlo zagen na de openingsgoal van Gavory halverwege de eerste helft de bezoekers bijna direct na rust langszij komen. Tino-Sven Susic benutte een strafschop.

De thuisploeg domineerde een groot deel van de wedstrijd, maar zag telkens VVV-doelman Lars Unnerstall redding brengen. De Duitser blonk vorige week ook al uit tegen Ajax, toen hij pas in de slotfase uit een penalty werd gepasseerd (0-1).

FC Utrecht en VVV blijven door het gelijkspel steken in de middenmoot van de Eredivisie met vier punten uit drie duels. Op basis van een beter doelsaldo staan de Limburgers zevende en is de ploeg van trainer Jean-Paul de Jong de nummer tien.

Gavory opent score met schitterende uithaal

FC Utrecht was met name in de eerste helft veel sterker en kwam na 23 minuten terecht op voorsprong. Een schitterende uithaal met links van de Fransman Gavory, bezig aan zijn eerste seizoen in de Domstad, was zelfs Unnerstall te machtig.

De thuisploeg liet daarna goede kansen liggen om de voorsprong nog voor de pauze te verdubbelen. Gyrano Kerk schoot na een voorzet van Sean Klaiber tegen Unnerstall en Sander van de Streek kopte in vrijstaande positie naast.

VVV, dat in de eerste helft geen enkel schot op doel produceerde, kwam twee minuten na de hervatting vanuit het niets op gelijke hoogte. Urby Emanuelson werkte Ralf Seuntjens tegen de grond, waarna de Bosniër Susic de penalty benutte. Utrecht kon die schade niet meer repareren en ontsnapte zelfs aan een nederlaag na twee gemiste kansen van VVV-invaller Jonathan Opoku.

Willem II veel te sterk voor zwak Heracles

Willem II leidde tegen Heracles al na 34 minuten met 3-0. Donis Avdijaj scoorde in de 26e en 29e minuut. Sol zorgde voor de derde treffer. Na de rust trof de Spaanse aanvaller nog twee keer doel.

De 26-jarige Sol maakte zijn tweede hattrick in dienst van Willem II. Vorig seizoen scoorde de spits ook drie keer in het met 5-0 gewonnen duel met PSV. De Tilburgers boekten hun grootste overwinning ooit op Heracles in de Eredivisie.

Willem II stijgt door de tweede zege van het seizoen naar de vierde plek met zes punten. Heracles Almelo is de nummer elf met vier punten. De Tukkers wachten op natuurgras al sinds 8 april 2017 op een overwinning in de Eredivisie (1-4 bij Go Ahead Eagles).

Heracles-keeper Blaswich maakt slechte indruk

Heracles-keeper Janis Blaswich had door blessureleed een slechte trainingsweek achter de rug, maar werd toch speelklaar bevonden voor het duel met Willem II. De Duitser maakte echter een povere indruk in Tilburg.

De 27-jarige doelman ging al snel in de fout bij een simpele terugspeelbal van Stephen Sama. Tot zijn opluchting hobbelde de bal net voorlangs.

Halverwege de eerste helft was Blaswich kansloos op een fraai diagonaal schot van Avdijaj (1-0). Kort daarna greep de keeper onvoldoende in op een schot van Daniel Crowley. Avdijaj sloeg toe in de rebound (2-0). Uit een voorzet van Aras Özbiliz kopte Sol nummer drie achter Blaswich (3-0).

Na rust gingen Sol en Willem II vrolijk door met scoren. De Spanjaard benutte in de 52e minuut een strafschop en twintig minuten voor tijd maakte hij zijn derde treffer uit een assist van rechtsback Damil Dankerlui.

