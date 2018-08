Feyenoord start in Heerenveen met St. Juste en Botteghin

St. Juste is als rechtsback de vervanger van Bart Nieuwkoop, die vorige week tegen Excelsior (3-0) nog in de basis stond. St. Juste viel toen halverwege de tweede helft in en maakte de tweede goal.

Botteghin neemt centraal achterin de plek van Sven van Beek weer over. De dertigjarige Braziliaan was tegen Excelsior geschorst na zijn rode kaart in het openingsduel bij De Graafschap (0-2-zege).

Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst stelt verder dezelfde negen namen op als vorig weekend. Dat betekent dat de aanval bestaat uit Steven Berghuis, Robin van Persie en voormalig Heerenveen-speler Sam Larsson.

Schmidt en Thorsby terug bij Heerenveen

Bij sc Heerenveen keren rechtsback Doke Schmidt en middenvelder Morten Thorsby terug in de basis. Zij vervangen respectievelijk Lucas Woudenberg en Rodney Kongolo.

Feyenoord staat na twee duels in de middenmoot met drie punten. Heerenveen heeft vier punten door een zege bij PEC Zwolle (2-3) en een gelijkspel vorige week tegen Vitesse (1-1).

Heerenveen-Feyenoord begint zondag om 14.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Jochem Kamphuis.

Opstellingen

sc Heerenveen: Hahn; Schmidt, Höegh, Bulthuis, Pierie; Kobayashi, Thorsby, Vlap; Mihajlovic, Lammers, Zeneli.

Feyenoord: Bijlow; St. Juste, Botteghin, Van der Heijden, Malacia; Clasie, Toornstra, Vilhena; Berghuis, Van Persie, Larsson.