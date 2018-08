Weghorst opgelucht dat rode kaart teruggedraaid werd bij debuut

Scheidsrechter Patrick Ittrich toonde Weghorst rood omdat de spits in zijn ogen een kopstoot gaf aan Schalke-speler Guido Burgstaller. "Ik had misschien weg moeten blijven", zei de voormalig AZ-spits na afloop tegen Wolfsburger Allgemeine.

"Het zag er misschien wel uit alsof het een kopstoot was, maar dat was het niet. Dat zei ik ook direct tegen de scheidsrechter."

Weghorst was erg opgelucht toen hij toch op het veld mocht blijven staan. "Toen ik van het veld liep, dacht ik nog: misschien ziet de videoscheidsrechter dat het geen rood was. Ik ben erg blij dat hij het inderdaad zo zag."

Arbiter Ittrich erkende dat hij het in eerste instantie niet goed gezien had. "De speler ging met zijn hoofd richting de tegenstander, maar op de beelden zag het er toch anders uit dan op het veld. Er was geen sprake van geweld, dus koos ik toch voor geel."

'Applaus gaf me veel zelfvertrouwen'

De 26-jarige Weghorst zag Schalke-verdediger Matija Nastasic even daarvoor wel met rood van het veld gaan, na een overtreding op de Nederlander. "Hij kwam hoog in en zijn been was misschien wel gestrekt. Hij raakte mij ook wel een beetje", zei de Oranje-international.

Na 75 minuten werd Weghorst gewisseld door Wolfsburg-trainer Bruno Labbadia. Onder applaus ging hij van het veld. "Dat was super en gaf me zelfvertrouwen. De mensen waarderen hier dat ik altijd alles geef."

Weghorst maakte afgelopen zomer na twee seizoenen AZ de overstap naar Wolfsburg, Eerder kwam hij uit voor Heracles Almelo en FC Emmen. Hij debuteerde in maart voor het Nederlands elftal en speelde tot nu toe drie interlands.

VfL Wolfsburg gaat komende zaterdag op bezoek bij Bayer Leverkusen.

