Emmen-trainer Lukkien: 'Bij Jansen en Veendorp mogen er wat kilo's af'

"Als je teruggedrongen wordt in Amsterdam en aan de bal niet goed genoeg bent, dan moet je wel ingrijpen", zei Lukkien tegen FOX Sports. "Dat hebben we bij vier van de vijf goals niet goed gedaan."

Het begon met een fout van verdediger Tim Siekman, die op eigen helft onnodig balverlies leed en zo de eerste goal inluidde voor Ajax. "Hij had de bal daar richting de goal van Ajax-keeper André Onana moeten rammen."

Lukkien was in de rust boos op zijn spelers. "Ik heb gezegd dat ik teleurgesteld was in hoe we de goals weggaven. Na de 1-0 hebben we ons wel een beetje hersteld, maar vervolgens laten we Klaas-Jan Huntelaar wel weer vrij inkoppen."

'Jansen is al wat kilo's kwijt'

De 46-jarige trainer hoopt dat een aantal van zijn spelers fitter wordt en zo het hoge tempo van de Eredivisie beter kan bijbenen. "Anco Jansen is al wat kilootjes kwijt, maar daar mag nog wel iets vanaf. Daar blijven we mee aan de slag. Hij komt van ver en heeft ook niet alles kunnen trainen."

Ook Keziah Veendorp moet van Lukkien aan zijn gewicht werken. "Die jongen is in aanleg iets te breed. Bij hem mogen er ook wat kilo's vanaf, maar daar maken we ons geen grote zorgen over."

Emmen blijft door de ruime nederlaag in Amsterdam op drie punten steken uit drie wedstrijden en staat daarmee op de zestiende plaats in de Eredivisie. De ploeg uit Drenthe vervolgt de competitie vrijdag met een thuiswedstrijd tegen De Graafschap.

