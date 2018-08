PSV-spits Luuk de Jong: 'Onze kwaliteit is dat we erin blijven geloven'

"Je kunt misschien niet meer van geluk spreken", zei De Jong na afloop tegen FOX Sports. "We blijven er altijd in geloven tot het einde. Ook al zit het soms niet mee. Dat is ook een kwaliteit."

"Zwolle ging ook denken dat ze misschien wel wat meer konden halen dan een gelijkspel. Dan krijg je iets meer ruimte. Maar ook ik heb na rust een lange fase het gevoel gehad dat het er niet meer in zat en gehoopt dat het 1-1 zou blijven."

De Jong maakte zaterdag beide PSV-doelpunten. Daarmee is de 27-jarige aanvaller dit seizoen van de nul af. "Als ik even niet scoor, krijg ik dat best snel te horen. Daar ben ik inmiddels wel aan gewend. Ik ben spits, ik moet scoren. Zorgen maak ik me daar niet om, die goals komen altijd vanzelf wel."

De PSV-spits maakte beide treffers na een voorzet vanaf de zijkant. "We hebben jongens op de zijkanten spelen die de ballen in de zestien kunnen brengen en individuele acties maken. Daar probeer ik in dienst van te spelen. Van mij mogen die ballen zoveel mogelijk in het strafschopgebied komen."

Trainer Van Bommel is kritisch

Trainer Mark van Bommel was opgelucht, maar toonde zich ook kritisch. "Het veld was heel erg groot. Dat probeerde ik wel kleiner te maken door te coachen, maar dat is lastig te bewerkstelligen. Vaak krijg je dat nog wel bij één speler, maar dan moeten de andere tien ook nog mee", zei hij.

"In de laatste vijf minuten zag ik dat PEC er een beetje doorheen zat. De ruimtes bij hen werden groter, waar ze bij ons in de hele tweede helft groot waren, maar toen dacht ik: hé, wie weet komt dat ene kansje nog", aldus de 41-jarige trainer.

Door de overwinning gaat PSV aan kop in de Eredivisie met negen punten uit drie wedstrijden, maar AZ kan zondag nog op gelijke hoogte komen. De Alkmaarders spelen om 16.45 uur thuis tegen Vitesse.

