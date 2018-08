Cocu verliest opnieuw met Fenerbahçe, Barcelona boekt benauwde zege

Göztepe-middenvelder Halil Akbunar maakte in Izmir het enige doelpunt van de wedstrijd, waardoor 'Fener' voor de tweede keer onderuit ging in de Turkse Süper Lig. Vorige week verloor Fenerbahçe met 1-0 van Yeni Malatyaspor.

De nummer twee van vorig seizoen sloot alleen de eerste competitiewedstrijd, thuis tegen Bursaspor, met winst af: 2-1.

Tussendoor wist Cocu Fenebahçe ook niet naar de groepsfase van de Champions League te brengen. In de derde voorronde van het miljoenenbal bleek Benfica over twee duels te sterk, waardoor de druk op zijn positie nu al toeneemt.

De 47-jarige Cocu tekende deze zomer voor drie seizoenen bij de Turkse topclub, nadat hij PSV drie keer naar de landstitel leidde.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Süper Lig

Doelpunt in blessuretijd afgekeurd

Barcelona is door de overwinning op Valladolid na twee speelronden nog zonderpuntenverlies in de Primera Division, maar makkelijk ging het niet. Nadat hij behoorlijk was kansen had gemist, maakte Ousmane Dembélé tien minuten na rust de enige treffer van de wedstrijd in Estadio Municipal José Zorrilla.

In de slotfase dacht het gepromoveerde Valladolid te stunten, maar de gelijkmaker werd op advies van de VAR afgekeurd vanwege buitenspel.

Eerder op de dag zorgde Antoine Griezmann in het thuisduel met stadgenoot Rayo Vallecano voor de eerste competitiezege van Atlético. De Franse aanvaller maakte in de 57e minuut de enige goal in Wanda Metropolitano. Vorige week begon Atléticode competitie met een gelijkspel (1-1) tegen Valencia.

Real Madrid speelt zondagavond pas om 22.15 uur uit tegen Girona en om 18.15 uur gaat Valencia op bezoek bij Espanyol.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Primera Division