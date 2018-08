De Jong schiet PSV in blessuretijd naar zwaarbevochten zege op PEC

Het is al de derde keer op rij dat PSV in de slotfase de zege pakt, nadat het tegen Fortuna Sittard (1-2) en BATE Borisov (2-3) ook al ternauwernood goed afliep voor de ploeg van trainer Mark van Bommel.

Tegen PEC leidde PSV halverwege met 0-1, na een gemiste strafschop van PEC-aanvaller Mike van Duinen en een rake kopbal van De Jong. Vito van Crooy maakte vlak na rust op fraaie wijze gelijk en daar leek het bij te blijven, ondanks de nodige kansen voor vooral PEC.

In de derde minuut van de blessuretijd was het toch nog PSV dat zegevierde dankzij de tweede goal van De Jong.

Door de overwinning gaat PSV aan kop in de Eredivisie met negen punten uit drie wedstrijden, maar AZ kan zondag nog op gelijke hoogte komen. De Alkmaarders spelen om 16.45 uur thuis tegen Vitesse. Ajax won eerder op zaterdag met 5-0 van FC Emmen en heeft zeven punten. PEC is als enige Eredivisie-club nog puntloos.

De zege zorgt van PSV zorgt er ook voor dat de regerend landskampioen met een goed gevoel kan toewerken naar de return woensdag thuis tegen BATE Borisov in de play-offs van de Champions League.

Rigo geeft assist bij 0-1

Evenals in de uitwedstrijd tegen BATE begon PSV bij PEC ongelukkig. Binnen een minuut haalde doelman Jeroen Zoet Mike van Duinen onderuit, waarop arbiter Björn Kuiper naar de stip wees. Van Duinen, die dit seizoen al twee strafschoppen benutte, ging zelf achter de bal staan, maar dit keer scoorde hij niet. Zoet keerde de inzet.

Niet veel later was het juist PEC dat goed wegkwam. De Jong zag zijn kopbal gestopt worden door doelman Mickey van der Hart, waarna Denzel Dumfries de bal voor het intikken had. Wonderwel was het niet raak, maar schoot de rechtsback over.

Meer grote kansen bleven lange tijd uit, maar met Dante Rigo voor het eerst in de basis kreeg PSV in de loop van de eerste helft wel meer grip op de wedstrijd. Sportief hoogtepunt was het applaus voor de in het stadion aanwezige Ryan Thomas, die deze week zijn kruisband afscheurde. De Nieuw-Zeelander speelt met rugnummer 30 en verruilde PEC onlangs voor PSV.

Kort voor rust viel er alsnog een doelpunt. Uit een fraaie voorzet van PSV-middenvelder Rigo kopte De Jong raak (1-1). Het werd zelfs nog bijna 2-0 in de eerste helft. Angeliño leverde een goed schot af, maar dat werd gekeerd door Van der Hart.

PEC-middenvelder Namli raakt de lat

Na rust was het snel weer gelijk. Van Crooy kreeg van Rigo alle gelegenheid om op te stomen en vanaf een meter of twintig liet hij Zoet met een prachtig schot kansloos (1-1).

De gelijkmaker gaf Zwolle zichtbaar vertrouwen. PSV werd steeds verder teruggedrongen en de ploeg van trainer John van 't Schip kreeg enkele goede kansen. Younes Namli raakte de bovenkant van de lat en ook invaller Zian Flemming had de 2-1 op zijn schoen.

In de absolute slotfase was het alsnog raak, maar wel aan de andere kant. Invaller Donyell Malen gaf voor en De Jong tikte binnen waardoor PSV ook na drie speelronden zonder puntenverlies is.

