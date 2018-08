FC Groningen verslaat De Graafschap, Excelsior wint bij NAC

Michael Breij kroonde zich bij FC Groningen tot matchwinner door in de 44e minuut voor het enige doelpunt van de verder weinig kansrijke wedstrijd te zorgen. FC Groningen is door de overwinning niet langer hekkensluiter in de Eredivisie en is nu terug te vinden op de veijftiende plaats.

De ploeg van de geplaagde trainer Danny Buijs verloor de eerste twee wedstrijden van deze jaargang, tegen achtereenvolgens Vitesse (5-1) en Willem II (0-1). De Graafschap trok tot dusver ook pas één keer (2-0 tegen Feyenoord) aan het langste eind en bezet de dertiende plaats.

FC Groningen kende een hectische week. Jesper Drost en Tom van Weert gaven te kennen dat ze willen vertrekken, nadat ze van Buijs hadden gehoord dat ze hun basisplaats kwijt zouden raken tegen De Graafschap.

De 'Trots van het Noorden' kwam desondanks aardig voor de dag in Doetinchem en was met name in de eerste helft de bovenliggende partij. Dat resulteerde vlak voor rust in de 0-1 van Breij. De basisdebutant kopte een afgemeten voorzet van een andere basisdebutant, Tim Handwerker, knap binnen.

Mateo Cassierra, die eveneens voor de eerste keer tot de Groningse beginformatie behoorde, verzuimde na een uur de 0-2 te maken, waarna de bezoekers in het laatste half uur met hangen en wurgen stand hielden.

Van der Graag verliest van vorige club

Bij NAC tegen Excelsior waren de ogen vooral gericht op trainer Mitchell van der Gaag, die de Rotterdammers deze zomer verruilde voor de club uit Breda. Het werd geen leuke avond voor de 46-jarige Van der Gaag, omdat Excelsior in het Rat Verlegh Stadion zijn eerste zege van het seizoen boekte.

Excelsior had voor rust al het betere van het spel. Door slecht uitverdedigen bij de thuisploeg kon Ali Messaoud na een kwartier doeltreffend uithalen (0-1).

In de 54e minuut verdubbelde Jeffry Fortes de marge na uitstekend werk van Mikael Anderson (0-2). Twintig minuten voor tijd leek het weer spannend te worden, want na interventie van de VAR kreeg NAC een strafschop vanwege hands van Jurgen Mattheij.

Doelman Sonny Stevens keerde penalty van Mitchell te Vrede, tot opluchting van coach Adrie Poldervaart, die vorig seizoen nog als fysiotherapeut onder Van der Gaag in Rotterdam werkzaam was. De zege van Excelsior, dat steeg naar de zevende plaats, kwam daarna niet meer in gevaar. NAC is de nummer veertien van de Eredivisie.

