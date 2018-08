Ajax thuis probleemloos langs zwak FC Emmen

Hakim Ziyech maakte al snel de 1-0, Klaas-Jan Huntelaar scoorde voor én na rust, waarna Dusan Tadic voor de 4-0 tekende en Glenn Bijl in eigen doel schoot.

Door de ruime zege heeft Ajax zeven punten uit drie wedstrijden. PSV, dat om 20.45 uur is begonnen aan de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle, heeft zes punten uit twee duels, evenals AZ. De Alkmaarders spelen zondag 16.45 uur thuis tegen Vitesse.

De eenvoudige overwinning op FC Emmen was voor Ajax tevens een goede generale voor de return dinsdag in de play-offs van de Champions League tegen Dinamo Kiev. De heenwedstrijd in de ArenA werd woensdag met 3-1 gewonnen door de ploeg van trainer Erik ten Hag.

Huntelaar maakte de 2-0

Ten Hag spaart Schöne en Mazraoui

Met het oog op het duel in Oekraïne besloot Ten Hag Lasse Schöne en Noussair Mazraoui rust geven en zij werden vervangen door Carel Eiting en Rasmus Kristensen. Waar het tegen Heracles Almelo (1-1) nog verkeerd uitpakte om spelers te sparen, was FC Emmen nu niet bij machte het Ajax lastig te maken.

Na negen minuten stond de 1-0 al op het scorebord en dat mocht Tim Siekman zich aanrekenen. De verdediger van FC Emmen leed onnodig balverlies en via Huntelaar kwam de bal bij Ziyech, die in de korte hoek raak schoot.

FC Emmen stelde daar voor rust niet meer tegenover dan een afstandsschotje van Wouter Marinus, terwijl het Ajax aanvallend alle ruimte gaf. Tadic kon vanaf links voorzetten blijven geven, waarvan er één door Ziyech – achter het standbeen langs – richting doel werd getikt. Doelman Kjell Scherpen was echter bij de les.

Na 38 minuten was het wel raak en weer kwam de voorzet van Tadic. Ditmaal kopte Ziyech op de paal, waarna Huntelaar in de rebound binnenschoot (2-0).

Ky-Mani Marley, de zoon van Bob Marley, zat op de tribune

Ajax kan ontspannen spelen na rust

Met een 2-0 ruststand kon Ajax de tweede helft ontspannen spelen, maar dat was genoeg om de score verder uit te breiden tegen het zwakke FC Emmen.

Nadat Keziah Veendorp in de beginfase van de tweede helft bijna in eigen doel kopte, bracht Huntelaar de stand na een uur spelen wel op 3-0. De ervaren spits kopte bij de tweede paal raak uit een puntgave voorzet van Eiting.

Via Tadic werd het twintig minuten voor tijd 4-0. Na een fraaie actie van Ziyech belandde de bal via een Drents been bij de Serviër, die simpel binnentikte. In de slotfase kwam dankzij FC Emmen-middenvelder Bijl, die de bal in eigen doel werkte, ook nog de 5-0 op het scorebord, waardoor Ajax met nog meer vertrouwen kan toewerken naar de return tegen Kiev.

