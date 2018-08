Promes scoort voor winnend Spartak, Juventus verslaat Lazio

Promes opende in de zevende minuut uit een penalty de score voor Spartak in de derby met Dinamo en maakte zijn eerste competitiedoelpunt van het seizoen. De Oranje-international werd vorig seizoen met vijftien doelpunten topscorer in de Russische competitie.

Na een klein kwartier verdubbelde Lorenzo Melgarejo de voorsprong voor de thuisploeg. Vladimir Rykov bracht in de slotfase spanning nog even terug.

Door de overwinning gaat Spartak met dertien punten uit vijf wedstrijden aan kop in de Premier Liga. De ploeg van coach Massimo Carrero heeft één punt voorsprong op Zenit Sint-Petersburg, dat zondag nog op bezoek gaat bij FK Ufa.

Ronaldo scoort opnieuw niet voor Juventus

In Italië won Juventus tegen Lazio ook zijn tweede competitieduel van het seizoen. Cristiano Ronaldo, die de hele wedstrijd meedeed, wist opnieuw het doel niet te vinden voor de ‘Oude Dame’.

Miralem Pjanic zorgde na een halfuur met een prachtig schot van net buiten het zestienmetergebied voor de openingstreffer. Een kwartier voor tijd bepaalde Mario Mandzukic de eindstand. Nadat Ronaldo een voorzet vanaf rechts tegen zijn hak tikte, schoot Mandzukic de bal wel binnen.

Vier minuten voor de 2-0 was Ronaldo dicht bij zijn eerste treffer in de Serie A. De Portugees haalde uit, maar doelman Thomas Strakosha tikte de inzet net onder de lat weg.

Door de zege neemt Juventus met zes punten de koppositie in de Serie A in, terwijl Lazio nog wacht op zijn eerste punt. Napoli staat vanwege een minder doelsaldo tweede met zes punten uit twee duels. De ploeg van trainer Carlo Ancelotti won zaterdagavond met 3-2 van AC Milan.

De bezoekende ploeg van trainer Gennaro Gattuso leidde in de 49e minuut nog met 2-0 dankzij treffers van Giacomo Bonaventura en Davide Calabria. De eerste twee doelpunten van Napoli kwamen op naam van de Pool Piotr Zielinski, die in de 53e en 67e minuut toesloeg. Invaller Dries Mertens zorgde in de tachtigste minuut voor de spectaculaire winst.

Voor beide trainers was het een speciale wedstrijd. Gattuso speelde jarenlang bij AC Milan met Ancelotti als trainer. Ze wonnen gezamenlijk onder meer twee keer de Champions League.

Hoofdrol Mbappé bij zege Paris Saint-Germain

In Frankrijk eiste Kylian Mbappé opnieuw een hoofdrol voor zich op bij Paris Saint-Germain. De Franse aanvaller zorgde in de door zijn ploeg met 3-1 gewonnen thuiswedstrijd tegen Angers een doelpunt en een assist. Vorig weekend scoorde Mbappé al twee keer bij En Avant de Guingamp (1-3).

Het eerste doelpunt van PSG tegen Angers kwam in de twaalfde minuut ietwat gelukkig tot stand. Een voorzet van Mbappé kwam via een verdediger voor de voeten van Edinson Cavani: 1-0. Halverwege was de stand in evenwicht door een benutte strafschop van Thomas Mangani.

Mbappé bracht het team van trainer Thomas Tuchel zes minuten na rust weer op voorsprong door de bal na een voorzet vanaf links in één keer uit de lucht raak te schieten. Bij de 3-1 van de Braziliaanse spits Neymar deed Mbappé halverwege de tweede helft knap voorbereidend werk.

Paris Saint-Germain heeft na drie duels negen punten en is koploper in de Ligue 1.

