PSV met basisdebutant Rigo in uitwedstrijd tegen PEC Zwolle

Het is voor Rigo de eerste keer dat hij in een officiële wedstrijd van PSV aan de aftrap mag verschijnen. Hij moest het tot dusver doen met vijf invalbeurten in het eerste elftal van de Eindhovenaren.

Rigo kroonde zich vorige week op bezoek bij Fortuna Sittard tot matchwinner door in de blessuretijd van de tweede helft voor de 1-2 te zorgen.

Trainer Mark van Bommel kiest verder op Rosario na voor dezelfde spelers die dinsdag met 2-3 wonnen in de heenwedstrijd in Wit-Rusland tegen BATE Borisov in de play-offs van de Champions League.

Dat houdt in dat Gaston Pereiro opnieuw als aanvallende middenvelder fungeert en Hirving Lozano en Steven Bergwijn de buitenste posities in de aanval bezetten.

Van der Hart onder de lat

Bij PEC Zwolle staat Mickey van der Hart onder de lat. De doelman is de vervanger van de geblesseerde Diederik Boer, die er naar verluidt nog een aantal weken uitligt.

PEC Zwolle-PSV vangt om 20.45 uur in het MAC³PARK stadion en staat onder leiding van scheidsrechter Björn Kuipers, die voor het eerst sinds het WK in Rusland de fluit hanteert.

PSV bezet samen met AZ na twee speelrondes de koppositie in de Eredivisie. De Alkmaarders nemen het zondag in eigen huis op tegen nummer vijf Vitesse.

PSV speelt woensdag op eigen veld de return tegen BATE Borisov en kan dan een ticket voor de groepsfase van de Champions League veiligstellen.

Opstelling PEC Zwolle: Van der Hart; Ehizibue, Lachman, Van den Berg, Van Polen; Leemans, Dekker, Genreau; Namli, Van Duinen, Van Crooij.

Opstelling PSV: Zoet; Dumfries, Schwaab, Viergever, Angelino; Hendrix, Rigo, Pereiro; Lozano, De Jong, Bergwijn.

