Weghorst ontsnapt dankzij VAR aan rode kaart bij Bundesliga-debuut

De 26-jarige Weghorst, die voor 7 miljoen euro over is gekomen van AZ, kreeg in de 66e minuut een duwtje van Schalke 04-aanvaller Guido Burgstaller. Hij ging verhaal halen en liep daarbij met zijn hoofd tegen het lichaam van Burgstaller aan.

Arbiter Patrick Ittrich trok daarop rood voor Weghorst, maar toen de drievoudig Oranje-international het veld al had verlaten zette hij dat na contact met de VAR en na zelf de beelden te hebben gezien om in geel.

Tien minuten later was de wedstrijd alsnog voorbij voor Weghorst, omdat trainer Bruno Labbadia hem verving voor Daniel Ginczek, die in blessuretijd de winnende goal maakte voor Wolfsburg. Schalke 04 stond op dat moment wel met tien man op het veld vanwege een rode kaart in de 64e minuut voor Matija Nastasic.

Bazoer en Bruma niet bij selectie

Weghorst wist zijn debuut voor Wolfsburg niet op te luisteren met een goal. De Amerikaan John Brooks maakte in de 33e minuut 1-0 voor de club die vorig seizoen ontsnapte aan degradatie.

Vijf minuten voor tijd leek invaller Nabil Bentaleb vanaf de strafschopstip een punt te redden voor de Schalke 04, maar daarna bracht Ginczek de thuisploeg dus alsnog de zege.

Overigens was Weghorst de enige Nederlander op het veld in de Volkswagen Arena, waar ook Paul Verhaegh, Jeffrey Bruma en Riechedly Bazoer onder contract staan.

Verhaegh zat negentig minuten op de bank, terwijl Bruma en Bazoer - die op een zijspoor zijn beland bij Wolfsburg - niet tot de selectie behoorden.

Klaassen maakt negentig minuten vol

In tegenstelling tot Weghorst maakte Davy Klaassen wel de negentig minuten vol bij zijn Bundesiga-debuut. De recordaankop van Werder Bremen, die voor ongeveer vijftien miljoen euro overkwam van Everton, pakte tegen Hannover 96 in de slotfase een punt met zijn nieuwe club.

Hendrik Weydandt maakte in het Weserstadion een kwartier voor tijd de 0-1 voor Hannover, waarna de Tsjech Theodor Gebre Selassie vijf minuten voor tijd de 1-1-eindstand op het scorebord zette.

Karim Rekik won met Hertha BSC op eigen veld van FC Nürnberg (1-0). De Bosniër Vedad Ibisevic scoorde voor rust voor de ploeg uit Berlijn, waarna de Zweed Mikael Ishak vlak voor tijd een strafschop miste voor Nürnberg.

Hoofdrol Haller bij Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt, met basisspeler Jetro Willems en invaller Jonathan de Guzmán, zegevierde bij SC Freiburg met 0-2 en daarbij was een hoofdrol weggelegd voor voormalig FC Utrecht-spits Sébastien Haller. De Fransman gaf de assist bij de 0-1 van Nicolai Müller en maakte op aangeven van De Guzman zelf 0-2.

Jeffrey Gouweleeuw pakte met FC Augsburg drie punten bij Fortuna Düsseldorf (1-2). Het gepromoveerde Düsseldorf kwam via de Belg Benito Raman op voorsprong, maar door goals van de Oostenrijker Martin Hinteregger en André Hahn won Augsburg alsnog.

Bayern München opende vrijdag het Bundesliga-seizoen met een 3-1-zege op 1899 Hoffenheim. De club van Arjen Robben - die een keer scoorde - gaat daardoor meteen aan de leiding, al speelt Borussia Dortmund zondag nog thuis tegen RB Leipzig.

Bekijk de uitslagen, programma en de stand in de Bundesliga