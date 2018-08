City lijdt eerste puntenverlies, Liverpool koploper na derde zege

City kwam tegen Wolverhampton in de 57e minuut op een 1-0-achterstand, maar het doelpunt van Willy Boly had nooit goedgekeurd mogen worden. Het ontging de arbitrage dat de Franse verdediger een indraaiende voorzet van João Moutinho met zijn hand langs doelman Ederson werkte.

City bracht in de 69e minuut de stand nog wel op 1-1 dankzij een rake kopbal van Aymeric Laporte uit een vrije trap, maar de 1-2 zat er niet meer in.

City gaat met zeven punten uit drie wedstrijden nog wel aan kop in Engeland, maar moet vrezen dat het later dit weekend voorbij wordt gestreefd door Liverpool, Chelsea, Watford en Tottenham Hotspur.

Salah bezorgt Liverpool derde zege

Liverpool boekte op Anfield een nipte overwinning op Brighton & Hove Albion: 1-0. Mohamed Salah maakte halverwege de eerste helft het enige doelpunt. Na een mooie combinatie schoof de Egyptenaar de bal in de linkerhoek.

Georginio Wijnaldum en Virgil van Dijk speelden de hele wedstrijd mee bij Liverpool. Bij Brighton maakte Davy Pröpper de negentig minuten vol en viel Jürgen Locadia een kwartier voor tijd in.

Voor Liverpool betekende het de derde overwinning van het seizoen. De ploeg van coach Jürgen Klopp won tot nu toe als enige alle drie zijn wedstrijden in de Premier League.

Arsenal boekt eerste overwinning

Arsenal was in eigen huis relatief eenvoudig met 3-1 te sterk voor West Ham United en dat was pas de eerste zege van de Londenaren.

In de 25e minuut kwam Arsenal nog wel op een 0-1-achterstand door Marko Arnautovic, maar het trok alsnog aan het langste eind dankzij Nacho Monreal (30e minuut), een eigen goal van Issa Dio (70e minuut) en Danny Welbeck (90e minuut)

De ploeg van de nieuwe manager Unai Emery verloor twee weken geleden de competitieouverture tegen City (0-2) en vorige week was Chelsea (3-2) te sterk. Door de overwinning op West Ham United stijgt Arsenal van de zeventiende naar de elfde plaats, op wel al vier punten van City.

Aké helpt Bournemouth aan punt

Nathan Aké had met een doelpunt een belangrijk aandeel in het 2-2-gelijkspel van AFC Bournemouth op eigen veld tegen Everton. De international van het Nederlands elftal was in de 79e minuut verantwoordelijk voor de 2-2 door de bal bij een hoekschop in het lege doel te tikken.

Bournemouth maakte daarmee een 0-2-achterstand (doelpunten van Theo Walcott en Michael Keane in de 56e en 66e minuut) ongedaan. Vier minuten voor de 2-2 van Aké had Joshua King met een rake strafschop voor de 1-2 gezorgd.

Beide ploegen beëindigden de wedstrijd met tien man, na rode kaarten voor Richarlison (Everton) en Adam Smith (Bournemouth) in de 41e en 61e minuut.

Hoedt verliest met Southampton

Rajiv van La Parra maakte de negentig minuten vol bij Huddersfield Town, dat thuis 0-0 speelde tegen Cardiff City. Bij Southampton was er een basisplaats voor Wesley Hoedt.

De 'Saints' kwamen thuis tegen Leicester City via Ryan Betrand met 1-0 voor, maar door goals van Demarai Gray en Harry Maguire won de kampioen van 2015/2016 met 1-2. Maguire scoorde in de tweede minuut van de blessuretijd toen Southampton met tien man speelde na twee keer geel en dus rood voor de Deen Pierre-Emile Höjbjerg.

