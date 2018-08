KNVB benadert Ajacied Mazraoui voor Nederlands elftal

De twintigjarige Ajacied, die de afgelopen maanden een spectaculaire ontwikkeling heeft doorgemaakt en zich onder trainer Erik ten Hag in de basis heeft gespeeld, meldde zich deze week met Nakhli in Zeist.

De belangenbehartiger van Mazraoui bevestigt aan De Telegraaf dat hij op uitnodiging van Koeman en KNVB-directeur Nico-Jan Hoogma naar het complex van de bond is gekomen.

Nakhli spreekt van een goed gesprek. De bond laat de keuze aan Mazraoui zelf, zegt hij. "Noussair moet er rustig over nadenken. Of hij zijn keuze al had gemaakt? Hij is nooit eerder in deze situatie gekomen. Het Marokkaanse A-elftal heeft hem niet eerder gevraagd en voor het Nederlands elftal is hij niet eerder uitgenodigd."

Mazraoui heeft week de tijd voor keuze

Mazraoui kwam in zijn jeugd alleen uit voor Marokko, nooit voor een Nederlands jeugdelftal. Bovendien werd hij door de Marokkaanse bondscoach Hervé Renard als reserve geselecteerd voor het afgelopen WK in Rusland. Hij viel uiteindelijk af.

Omdat hij nog geen officiële interland voor Marokko heeft gespeeld, mag de Alphenaar nog voor Nederland uitkomen. Hij heeft slechts een week de tijd om zijn keuze te maken, aangezien de kans bestaat dat Koeman Mazaroui op wil nemen in de selectie voor het oefenduel met Peru op 6 september en het duel in de Nations League tegen Frankrijk drie dagen later.

De KNVB zag de afgelopen jaren Marokkaanse Nederlanders als Hakim Ziyech en Sofyan Amrabat wel voor Marokko kiezen. Ziyech werd in 2015 door Guus Hiddink nog opgenomen in de selectie, maar de spelmaker haakte toen geblesseerd af. Enkele maanden later koos hij definitief voor Marokko.