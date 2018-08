ADO Den Haag boekt thuis tegen Fortuna Sittard eerste zege van seizoen

Melvyn Lorenzen opende na iets meer dan twintig minuten de score voor ADO. Enkele minuten voor rust verdubbelde Abdenasser El Khayati de marge uit een strafschop.

Tien minuten na de onderbreking scoorde El Khayati opnieuw, waarna Lisandro Semedo in de slotfase de eer redde voor Fortuna.

Door de overwinning klimt ADO naar de tiende plaats. De Hagenaars, die in hun eerste twee duels verloren van FC Emmen (1-2) en Heracles Almelo (4-2), staan na drie wedstrijden op drie punten.

Fortuna moet door de nederlaag in Den Haag nog wachten op zijn eerste zege sinds de terugkeer in de Eredivisie. De Limburgers, die eerder gelijkspeelden bij Excelsior (1-1) en verloren van PSV (1-2), staan met één punt vijftiende.

El Khayati benut en mist een penalty

Lorenzen opent score voor ADO

In de openingsfase van de wedstrijd waren ADO en Fortuna behoorlijk aan elkaar gewaagd. De eerste kans van de wedstrijd was voor André Vidigal, die de bal namens de bezoekers in de negende minuut naast schoof.

ADO vond elf minuten later wel het doel via Lorenzen. De aanvaller verscheen na een lange pass van Tom Beugelsdijk alleen voor Alexey Koselev en wipte de bal over de doelman heen.

Na een fase zonder grote kansen kwam de thuisploeg drie minuten voor rust op 2-0. Scheidsrechter Dennis Higler legde de bal op de stip nadat Elson Hooi in het zestienmetergebied werd gevloerd door Mica Pinto, waarna El Khayati de penalty benutte.

El Khayati maakt tweede treffer

Tien minuten na rust was het opnieuw raak voor ADO. Na een voorzet vanaf links en een overstapje van Lorenzen maakte El Khayati zijn tweede treffer van de avond.

De formatie van Groenendijk kreeg een kleine twintig minuten voor tijd de kans om de voorsprong nog verder uit te breiden. Ditmaal wees Higler naar de stip na een overtreding van Wessel Dammers op Hooi, maar Koselev keerde de inzet van El Khayati.

Zes minuten voor tijd deed Fortuna nog wat terug met een treffer van Semedo. De Portugees schoot van dichtbij op doel, waarbij doelman Indy Groothuizen in de fout ging.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Eredivisie