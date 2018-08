Geïrriteerde Mourinho zegt 'geen probleem' te hebben met United-directie

"Natuurlijk, er is geen enkel probleem tussen ons", antwoordde Mourinho vrijdag op de vraag hoe zijn verstandhouding met Woodward is. De persconferentie in de aanloop naar de topper tegen Tottenham Hotspur duurde slechts vier minuten en negentien seconden. Bovendien verscheen de trainer een half uur eerder dan afgesproken.

De Portugees vroeg deze zomer bij de directie om versterking van zijn verdediging, maar onder anderen Harry Maguire (Leicester City) en Toby Alderweireld (Tottenham Hotspur) bleken niet haalbaar. Daarop speculeerden Engelse media dat hij niet langer door een deur kon met Woodward.

"Ik lees nog geen 10 procent van wat er is geschreven, dus ik ben niet de juiste persoon om die vragen te beantwoorden", zei Mourinho, die ook niet inging op vragen over Paul Pogba, Eric Bailly en Victor Lindelöf.

Afgelopen zondag verloor United bovendien met 3-2 van Brighton & Hove Albion, maar de 55-jarige coach wil zeker niet spreken van een crisis bij de Engelse topclub. "Jij bent pessimistisch, ik niet", foeterde hij.

'Natuurlijk is het een moeilijke wedstrijd'

Wel gaf Mourinho toe dat een nederlaag altijd voor een moeilijke week zorgt. "Zeker voor mensen die hart voor de zaak hebben. Maar daarna denk je snel aan de volgende wedstrijd. We moeten verder."

Maandagavond wacht voor United de topper tegen de 'Spurs'. Hij wilde niet zeggen of die wedstrijd op het juiste moment komt. "Je speelt tegen negentien teams op Old Trafford en negentien in uitduels. Ik weet niet of dit het juiste moment is, het zal nu moeten gebeuren."

"Natuurlijk is het een moeilijke wedstrijd", vervolgde hij. "We spelen tegen een team dat vorig seizoen in de top vier eindigde, dus dat is een moeilijke wedstrijd."

De topper tussen Manchester United en Tottenham Hotspur begint maandagavond op Old Trafford om 21.00 uur.

Bekijk het programma en de stand in de Premier League