Ten Hag merkt dat Ajax in aanloop naar Emmen steeds meer een team wordt

"Ik denk dat deze spelers tot heel veel in staat zijn", zegt Ten Hag vrijdag op de website van Ajax. "Het wordt steeds meer een team waardoor we tot grote hoogte kunnen stijgen."

Hij merkt dat onder andere aan de automatismen die ontstaan. "Ze gaan elkaar steeds beter begrijpen. We creëren veel, maar we veroveren ook snel ballen terug waardoor het voor de tegenstander heel moeilijk is om onder de druk uit te komen."

Ajax won afgelopen woensdag in de Johan Cruijff ArenA de eerste wedstrijd tegen Dinamo Kiev in de play-offs voor de Champions League met 3-1. Komende dinsdag staat de return in Oekraïne op het programma.

Volgens Ten Hag zijn zijn spelers zonder kleerscheuren uit het duel met Dinamo Kiev gekomen. "Ze zijn heel diep gegaan. Dat vergt veel kracht, maar we zijn er mentaal en fysiek goed uit gekomen."

Neres niet inzetbaar tegen Emmen

Ajax moet het zaterdag tegen Emmen wel zonder David Neres stellen. De Braziliaan is nog niet hersteld van een hamstringblessure die hij afgelopen zaterdag opliep in de uitwedstrijd tegen VVV-Venlo (0-1-zege).

Het is onduidelijk of Neres in de return tegen Dinamo Kiev wel inzetbaar is. "De medische staf doet er alles aan om hem klaar te krijgen voor dinsdag, maar het staat in de sterren geschreven of hij het gaat redden", aldus Ten Hag.

Eerst wacht voor Ajax zaterdag de thuiswedstrijd tegen FC Emmen. De 48-jarige coach is onder de indruk van de Drentenaren, die in hun openingsduel met 1-2 wonnen bij ADO Den Haag en afgelopen zondag voor eigen publiek met 1-4 verloren van AZ.

"Ze spelen heel goed vanuit de organisatie, maar durven ook te voetballen. Het is een elftal waar heel veel enthousiasme in zit. Ik denk dat ze vanuit deze filosofie heel veel punten bij elkaar gaan spelen."

De wedstrijd tussen Ajax en FC Emmen begint zaterdagavond in de Johan Cruijff ArenA om 18.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Bas Nijhuis.

