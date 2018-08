Van Bommel sluit niet uit dat PSV vervanger gaat halen voor Thomas

"PSV is een club die zich altijd wil versterken als de mogelijkheden daar zijn. Aan de andere kant zijn we ook een club die niet zomaar ergens 25 miljoen euro heeft liggen om uit te geven. Of ik mijn ideale team gevonden heb? Ik ben geen trainer die veel wisselt. Alleen tijdens de wedstrijd", zegt Van Bommel op de website van PSV.

Thomas scheurde afgelopen week op een training een kruisband af toen hij een bal wilde blokken en ligt er misschien wel het hele seizoen uit.

De 23-jarige Nieuw-Zeelandse middenvelder was op dat moment slechts een paar dagen in dienst van PSV, nadat hij overkwam van PEC Zwolle.

"Het is ontzettend triest voor Ryan. In een situatie waar je normaal gesproken gewoon doorspeelt, ging het mis", laat Van Bommel weten.

PSV gaat zaterdag op bezoek bij uitgerekend PEC Zwolle, dat met nederlagen tegen achtereenvolgens sc Heerenveen (2-3) en FC Utrecht (2-0) slecht aan het seizoen begonnen is.

'Kunstgrasvoetbal is heel ander voetbal'

Van Bommel kijkt er allerminst naar uit om met zijn elftal aan te treden op het kunstgras in het MAC³PARK stadion. De oud-topvoetballer is bepaald geen fan van de ondergrond.

"We hebben heel even gedacht de hele training op kunstgras af te werken, maar besloten om dat niet te doen. Kunstgrasvoetbal is heel ander voetbal. Voetbal dat we niet na moeten streven. Je ziet andere schoten, tackles, aannames en spelsituaties. Op het gras weet je hoe een bal reageert, op kunstgras niet. Het voetbal is niet natuurlijk meer", stelt hij.

"Ik snap het voordeel van kunstgras wel. Wat de omstandigheden ook zijn, je kunt altijd trainen. Bovendien heb je maar één veld nodig. Financieel is het prettig en de omstandigheden zijn altijd hetzelfde. Maar ik vind dat je in de hoogste divisie op gras hoort te spelen. Dat zie je Europees niet voor niets ook."

Van Bommel kan tegen PEC Zwolle over een nagenoeg fitte selectie beschikken. Hij mist naast Thomas alleen Maxi Romero, die te veel last heeft van zijn enkel om in actie te kunnen komen.

PSV won wel zijn eerste twee wedstrijden, van FC Utrecht (4-0) en Fortuna Sittard (1-2), en bezet samen met AZ (beide zes punten) de koppositie in de Eredivisie.

