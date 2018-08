Van Bronckhorst verwacht dat Jörgensen snel groepstraining hervat

"Ik heb positieve signalen gehad vanuit de medische staf en van Nicolai zelf. Ik heb goede hoop dat hij snel weer kan aansluiten", zei Van Bronckhorst vrijdag op zijn persconferentie in aanloop naar de uitwedstrijd van zondag tegen sc Heerenveen.

"We missen hem. Hij is voor mij een bassispeler die niet kan spelen. Zeker de samenwerking met Van Persie was heel goed. Dat is weggevallen. Maar gisteren stond hij weer op het veld. Ik hoop dat hij verdere stappen zet."

Van Bronckhorst kan in elk geval niet meer beschikken over Sofyan Amrabat. De middenvelder vertrok eerder op vrijdag naar Club Brugge, omdat hij niet langer kon leven met een rol op het tweede plan bij Feyenoord.

"Ik zie het vertrek van Amrabat niet als een nederlaag. Ik vind het wel jammer. Ik had liever gehad dat hij was gebleven, maar wel met de juiste focus. Die was er niet meer", aldus Van Bronckhorst.

"Ik ben niet teleurgesteld in hem. Spelers moeten zich happy voelen. Dat is de basis om te presteren. Hij vond het moeilijk dat hij minder aan spelen toekwam in de tweede helft van het vorige seizoen. Ook met het oog op het WK. We zijn goed uit elkaar gegaan. Ik wens hem het allerbeste."

Mogelijk vertrekt ook Boëtius nog

De kans is aanwezig dat ook Jean-Paul Boëtius nog vertrekt bij Feyenoord. De aanvaller zit na zijn disciplinaire straf voor zijn rode kaart in de met 2-0 verloren ouverture tegen De Graafschap nog niet bij de selectie en Van Bronckhorst liet vrijdag blijken dat daar voorlopig geen verandering in komt.

"Hij is niet weg. Hij is bij ons en traint mee. Ik heb ook met hem gesprekken gehad. Hij wil het liefste blijven. Het ligt bij hem anders. Het wordt voor hem een moeilijk verhaal. Je weet nooit."

Feyenoord herstelde zich vorige week met een 3-0-zege op Excelsior van de nederlaag tegen De Graafschap en de Europese uitschakeling door AS Trencín en bezet na twee speelrondes de zevende plaats in de Eredivisie, met drie punten achterstand op de beide koplopers (drie om zes punten)

"We hebben de laatste weken tegenslagen moeten verwerken. Dat gaat ook in het hoofd zitten. Maar we hebben goed naar de wedstrijd tegen Heerenveen kunnen toewerken", stelde Van Bronckhorst.

"Wij willen zondag winnen. Willen en moeten gaan vaak samen. Als je iets heel graag wil lukt dat meestal ook. Je moet hard werken en dat hebben we de afgelopen tijd ook gedaan. Wij moeten die drie punten daar halen."

