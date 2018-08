Utrecht-middenvelder Van Overeem na rood tegen PEC één duel geschorst

Van Overeem werd uit het veld gestuurd na een harde overtreding op Clint Leemans. Scheidsrechter Martin van de Kerkhof gaf in eerste instantie geel, maar op advies van de VAR werd Van Overeem met direct rood van het veld gestuurd.

De bond wilde de 24-jarige middenvelder voor drie wedstrijden schorsen (waarvan één voorwaardelijk), maar daar ging hij niet mee akkoord.

Hij liet de zaak daarop voorkomen bij de tuchtcommissie en die was milder in het oordeel. Dat orgaan heeft hem vrijdag voor twee duels geschorst, waarvan één voorwaardelijk.

Middenvelder mist duel met VVV-Venlo

Van Overeem kan in principe in beroep gaan, maar dat heeft weinig zin. Omdat het hoger beroep niet voor dit weekend wordt behandeld, mist hij hoe dan ook de thuiswedstrijd tegen VVV-Venlo van zondag.

De oud-speler van onder meer FC Dordrecht is bezig aan zijn eerste seizoen in de Domstad. Hij kwam afgelopen zomer over van AZ.

FC Utrecht staat met drie punten uit twee duels op de dertiende plaats in de Eredivisie. De ploeg van coach Jean-Paul de Jong ging in de openingswedstrijd met 4-0 onderuit bij kampioen PSV, waarna zondag PEC Zwolle in eigen huis met 2-0 verslagen werd.

