Feyenoord raakt ontevreden Amrabat kwijt aan Club Brugge

Feyenoord ontving 2,5 miljoen euro voor Amrabat en lijdt daarmee 1,5 miljoen euro verlies aangezien hij vorig jaar nog voor 4 miljoen euro werd overgenomen van FC Utrecht.

De transfer van Amrabat hing al enige tijd in de lucht, maar hij zette pas vrijdag zijn handtekening onder een contract tot de zomer van 2022 bij de kampioen van België.

Amrabat slaagde er bij Feyenoord nooit in zich tot basisspeler te ontpoppen en diende onlangs dan ook een verzoek om te vertrekken in bij technisch directeur Martin van Geel.

"Sofyan heeft bij mij maandenlang aangegeven heel veel moeite te hebben met zijn rol bij Feyenoord. Dat is heel spijtig te moeten vernemen, omdat concurrentie nu eenmaal bij een topclub hoort", zegt de beleidsbepaler op de website van Feyenoord.

"Uiteraard probeer je dat te managen, maar als een speler per se per direct weg wil, gaat het er om een oplossing te vinden met altijd het clubbelang voorop en kijkend naar de omstandigheden. Met deze transfersom en de mogelijkheden om in de toekomst nog aanvullende bedragen te ontvangen, hebben we deze oplossing gevonden. Niettemin blijft dit een transfer die we bij Feyenoord met tegenzin doen."

Feyenoord niet op zoek naar vervanger

Feyenoord gaat niet op zoek naar een vervanger voor Amrabat. De club is van mening dat zijn vertrek intern op te vangen valt.

"Prettig is dat we niet hoeven te reageren. We hebben voldoende middenvelders in de selectie, waaronder een aantal jonge zelfopgeleide spelers die we de ruimte willen geven", aldus Van Geel.

Amrabat wordt bij Club Brugge ploeggenoot van de Nederlanders Stefano Denswil en Ruud Vormer, die aanvoerder is van 'Blauwzwart'.

De viervoudig international was dit seizoen invaller in de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV (0-0, winst na strafschoppen) en deed negentig minuten mee in de heenwedstrijd tegen AS Trencín in de derde voorronde van de Europa League (4-0-nederlaag).

Feyenoord vervolgt de Eredivisie zondag met een uitduel met sc Heerenveen. De Rotterdammers bezetten na twee speelrondes de zevende plaats op de ranglijst, met drie punten achterstand op de beide koplopers AZ en PSV (drie om zes punten).

