Scheidsrechtersbaas Van Egmond niet ontevreden over start VAR in Eredivisie

"In de eerste speelronde waren er twee terechte ingrepen van de VAR. In de tweede speelronde waren er drie ingrepen. Dat zijn goede cijfers. Maar we houden niemand de hand boven het hoofd hoor, we zijn er nog niet", zegt hij vrijdag in een interview met het AD.

Van Egmond baalt wel van het moment rondom VVV-Venlo-middenvelder Peter van Ooijen, die vorige week in de slotfase van de thuiswedstrijd tegen Ajax (0-1) vol op de enkel van Frenkie de Jong ging staan, maar voor die actie opvallend genoeg niet eens een kaart kreeg.

"Dat mag je gerust een blunder noemen. Van Ooijen had daar een rode kaart moeten hebben. De ingrepen bij de doelpunten waren wel goed. De treffer van Samuelsen werd terecht afgekeurd, hij trekt Tagliafico aan het shirt tijdens een duel om de bal. En Huntelaar werd in de rug gelopen, de strafschop was terecht."

'Een arbiter moet fluiten alsof er helemaal geen VAR aanwezig is'

Scheidsrechter Kevin Blom kreeg na afloop een stortvloed aan kritiek over zich heen. Vooral omdat hij niet zelf de overtredingen op Tagliafico en Huntelaar zag en het erop leek alsof hij wachtte tot de VAR hem influisterde wat er was gebeurd.

"Dat is zaterdag in Venlo niet het geval geweest. Maar het is wel iets waar we scherp op zijn in Zeist. Als een scheidsrechter ‘gaat leunen’, dan heeft hij een probleem. Een arbiter moet fluiten alsof er helemaal geen VAR aanwezig is."

Van Ooijen werd niet gestraft voor de actie jegens De Jong, omdat de situatie is beoordeeld door de VAR. Mede door de invoering van dat systeem is de kans veel kleiner geworden dat spelers dit seizoen met een vooronderzoek te maken krijgen.

"Een van de voordelen. Zoals we ook denken dat de protesten van spelers na het toekennen van een strafschop of een doelpunt enorm zullen afnemen. Ze weten immers dat alles wordt teruggekeken. Als het niet klopt, grijpt de VAR in", aldus Van Egmond.

"Alleen doelpunten die ontstaan uit een onterecht toegekende hoekschop, inworp of vrije trap worden niet afgekeurd. Dat is het protocol dat de FIFA heeft opgesteld. Dat moet strikt worden nageleefd."

