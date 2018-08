Van Wolfswinkel helpt Basel aan zege, Trencín gelijk in play-offs EL

FC Basel, dat in derde voorronde afrekende met Vitesse, won de heenwedstrijd tegen het Cypriotische Apollon Limassol in het eigen Sankt Jakob-Park met 3-2.

Van Wolfswinkel opende al in de zesde minuut de score voor de thuisploeg, maar vlak voor rust kwam Apollon Limassol op een 1-2-voorsprong via treffers van Anton Maglica en Fotis Papoulis.

Twintig minuten voor tijd maakte Van Wolfswinkel zijn tweede treffer van de avond (2-2), waarna Eray Cumart Basel alsnog de zege bezorgde.

Sleegers scoort voor AS Trencín

AS Trencín kwam in eigen huis tegen het eveneens Cypriotische AEK Larnaca niet verder dan 1-1. Oud-Feyenoorder Joey Sleegers opende in de 55e minuut de score voor de ploeg van coach Ricardo Moniz. De Spanjaard Acoran maakte vijf minuten later alweer gelijk voor de ploeg van de Nederlandse middenvelder Hector Hevel.

AS Trencín maakte vorige week een einde aan het Europese avontuur van Feyenoord. De Rotterdamse ploeg verloor met 4-0 in Slowakije en bleef daarna in De Kuip op 1-1 steken.

Basisspeler Virgil Misidjan en invaller Jody Lukoki wonnen met het Bulgaarse Ludogorets in Georgië met 0-1 van Torpedo Kutaisi. De Braziliaan Wanderson maakte in de blessuretijd van de eerste helft de enige goal van de wedstrijd.

Atalanta-FC Kopenhagen

Hateboer en De Roon blijven steken op 0-0

Atalanta Bergamo, met internationals Hans Hateboer en Marten de Roon in de basis, bleef op eigen veld op 0-0 steken tegen FC Kopenhagen. De Roon speelde de hele wedstrijd, Hateboer werd vlak voor het laatste fluitsignaal gewisseld.

APOEL Nicosia-keeper Boy Waterman hield de 'nul' in de thuiswedstrijd tegen FC Astana uit Kazachstan. De kampioen van Cyprus, waar voormalig sc Heerenveen-spits Reza Ghoochannejhad na een uur inviel, won door een goal van de Braziliaan Caju met 1-0.

Besiktas verschafte zichzelf een aardige uitgangspositie met een 1-1-gelijkspel op bezoek bij Partizan Belgrado. Ryan Babel en Jeremain Lens zaten door een blessure niet bij de selectie van Besiktas.

Celtic, dat vorige week pijnlijk werd uitgeschakeld in de derde voorronde van de Champions League, kwam op bezoek bij het Litouwse Suduva Marijampole niet verder dan 1-1. Olympiakos Piraeus zette een grote stap naar de groepsfase van de Europa League door thuis met 3-1 te winnen van het Engelse Burnley.

De returns in de play-offs van de Europa League zijn volgende week donderdag. De winnaars plaatsen zich voor de groepsfase van het tweede Europese bekertoernooi.

Partizan Belgrado-Besiktas

