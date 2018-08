Trainer Kiev denkt verlies tegen Ajax in return nog goed te kunnen maken

De Oekraïense ploeg ging woensdag in Amsterdam met 3-1 onderuit. Donny van de Beek, Hakim Ziyech en Dusan Tadic scoorden voor de thuisploeg. Tomasz Kedziora maakte na een kwartier gelijk.

"Het is zeker nog niet gespeeld", zei Khatskevich. Bij een 2-0-zege in Kiev, dringt de ploeg namelijk alsnog door tot de groepsfase van het miljoenenbal. "En dat is best mogelijk."

De 44-jarige Wit-Rus zag dat zijn ploeg met name na rust meer druk op Ajax kon uitoefenen. "In de tweede helft werd duidelijk dat Ajax zich niet lekker voelt als wij de bal hebben. We zullen aanvallender gaan spelen, zonder de defensie te verwaarlozen."

'In Kiev wordt het een hele andere wedstrijd'

Khatskevich haalde in de rust de ervaren Denys Garmash naar de kant. De 28-jarige international voerde volgens zijn coach zijn taken niet uit. "Ik had hem eigenlijk voor rust al willen wisselen, maar zoiets wil je een speler niet aandoen."

Het spel na rust geeft Kiev het vertrouwen dat de achterstand in eigen stadion nog omgekeerd kan worden. "Het zal een hele andere wedstrijd worden in Kiev. Alles wordt daar beslist."

De return in Oekraïne wordt volgende week dinsdag om 21.00 uur gespeeld.

