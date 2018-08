Siem de Jong op huurbasis van Ajax naar Sydney FC

De voormalig aanvoerder van Ajax keerde vorig seizoen terug in Amsterdam, na een mislukt avontuur bij Newcastle United. Hij spendeerde ook nog een seizoen op huurbasis bij PSV.

De terugkeer van De Jong in Amsterdam werd vanwege blessures echter geen groot succes. Hij kwam vorig seizoen slechts tot 21 competitiewedstrijden in het eerste elftal. Deze jaargang speelde De Jong nog geen minuut.

De zesvoudig international van Oranje wordt bij Sydney een zogenoemde 'marquee'-speler, waardoor hij een hoger salaris ontvangt dan de meeste andere spelers. Hij krijgt rugnummer 22.

Voorzitter Scott Barlow noemt de middenvelder dan ook een speler van wereldklasse. "We zijn heel enthousiast over hem. Zijn loopbaan spreekt voor zich en gezien zijn leeftijd zit er nog veel in hem."

'Sydney net als Ajax topteam in eigen competitie'

De Jong ziet veel overeenkomsten tussen Sydney en Ajax. "Het zijn allebei topteams in hun competitie, die een reputatie hebben om prijzen te winnen. Die traditie hoop ik voort te zetten. Ik zal alles op alles zetten om onze doelen te bereiken om alle mogelijke bekers te winnen."

De voormalig jeugdspeler van De Graafschap debuteerde in september 2007 bij Ajax in het profvoetbal. In de zeven jaar daarna maakte hij 57 goals in 168 competitieduels. In de seizoenen 2012/2013 en 2013/2014 was hij aanvoerder van de Amsterdammers, waarmee hij in 2011, 2012, 2013 en 2014 kampioen werd.

Sydney werd sinds de oprichting van de Hyundai A-League in 2005 drie keer kampioen. Bij de formatie staat met voormalig AZ-verdediger Jop van der Linden nog een Nederlander onder contract.

Het seizoen in Australië gaat pas over twee maanden van start. Sydney speelt op 19 oktober de eerste wedstrijd bij Adelaide United.