'Feyenoorder Amrabat bereikt akkoord met Belgisch kampioen Club Brugge'

Volgens VI hebben Feyenoord en Club Brugge overeenstemming bereikt over een bedrag van zo'n 2,5 miljoen euro. Amrabat zou de overgang donderdag nog afronden.

De 22-jarige international van Marokko staat pas een jaar onder contract in Rotterdam, maar wist zich niet tot basisspeler te ontpoppen. De afgelopen weken zat Amrabat niet eens bij de wedstrijdselectie.

Trainer Giovanni van Bronckhorst liet zondag voor het competitieduel met Excelsior al weten dat de WK-ganger voor een vertrek stond. "Sofyan heeft deze week aangegeven dat hij weg wil. Dat hebben we aangehoord en daarom kiezen we vandaag voor andere spelers."

De middenvelder, die ook als rechtsback uit de voeten kan, kwam vorig jaar zomer voor zo'n 4 miljoen euro over van FC Utrecht. Hij staat nog tot medio 2021 onder contract bij Feyenoord.

De viervoudig international was dit seizoen invaller in het duel om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV (0-0, winst na strafschoppen) en deed negentig minuten mee in de heenwedstrijd tegen AS Trencín in de derde voorronde van de Europa League (4-0-nederlaag).