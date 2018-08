Frenkie de Jong vindt debuut in voorselectie Oranje 'hartstikke mooi'

"Ik kreeg woensdagmiddag eerst een appje van mijn zaakwaarnemer en daarna belde hij me. Ik wist nog van niks", zei hij 's avonds na afloop van de met 3-1 gewonnen heenwedstrijd in eigen huis tegen Dinamo Kiev in de play-offs van de Champions League.

"Het is natuurlijk hartstikke mooi dat ik in de voorselectie zit, maar het gaat uiteraard om de definitieve selectie. Het was dan ook niet lastig om de focus te blijven houden op de wedstrijd van vanavond."

Bondscoach Ronald Koeman gaf bij het bekendmaken van zijn voorselectie voor de interlands tegen Peru (vriendschappelijk) en Frankrijk (Nations League) te kennen dat De Jong er al bij de voorgaande wedstrijden bij had gezeten als hij niet langdurig aan de kant had gestaan met een enkelblessure.

"Ook dat is natuurlijk hartstikke mooi dat hij zoiets zegt. Ik had dat afgelopen seizoen hier en daar al wel van een aantal mensen gehoord", vertelde De Jong.

"Of het extra bijzonder zou zijn als ik in de afscheidswedstrijd van Wesley Sneijder tegen Peru debuteer? Die wedstrijd is voor Sneijder en niet voor mij. Maar het zou wel heel leuk zijn."

Grote stap richting groepsfase Champions League

De zesvoudig international van Jong Oranje was ook blij met de zege die Ajax boekte op Dinamo Kiev, waardoor een grote stap werd gezet richting de groepsfase van de Champions League.

"3-1 is een goede uitslag, al had het nog beter gekund. In de eerste helft speelden we heel goed. Alleen jammer van die tegengoal uit een hoekschop. In de tweede helft stonden we iets meer onder druk. We hadden toen iets meer moeten voetballen."

"Maar over het algemeen gezien hebben we het goed gedaan. We moeten ervoor zorgen dat we volgende week in de return net zo voor de dag komen als vandaag in de eerste helft. Dan moet het goedkomen."

Ajax speelt in aanloop naar het duel in Oekraïne (dinsdag) eerst zaterdag nog in competitieverband thuis tegen FC Emmen. De Jong hoopt niet dat hij dan net zoals in de teleurstellend verlopen ouverture tegen Heracles Almelo (1-1) rust krijgt.

"Maar dat is aan de trainer (Erik ten Hag, red.). Ik voel me fit. Ik heb weliswaar een paar kleine tikkies gekregen, maar ik kan zaterdag gewoon spelen."

Dag en nacht verschil

Ajax in Europees en competitieverband is vooralsnog dag en nacht verschil. De Amsterdammers wonnen in de kwalificatiecampagne van de Champions League eerder al overtuigend van Sturm Graz en Standard Luik, maar rekenden afgelopen zaterdag in de Eredivisie met de grootst mogelijke moeite af met VVV-Venlo (0-1).

"Dat is moeilijk om te zeggen hoe dat komt. VVV-Venlo groef zich helemaal in en bovendien speelden we op kunstgras. Al mag dat laatste geen excuus zijn, maar lekker is het niet", aldus De Jong.

"Over het algemeen zal elke club in de Eredivisie helemaal terugzakken tegen ons. Daar moeten wij dan een antwoord op vinden. We hebben kwaliteit genoeg. Ik denk dat als wij ons normale niveau halen, we zulke wedstrijden ook iets makkelijker kunnen winnen."

Ajax bezet na twee speelronden de gedeelde derde plaats in de Eredivisie. De hoofdstedelingen hebben twee punten achterstand op de beide koplopers AZ en PSV (vier om zes punten).

De ploeg van Ten Hag neemt het na de confrontatie tegen FC Emmen in de Eredivisie achtereenvolgens op tegen Vitesse (uit), FC Groningen (thuis), PSV (uit), Fortuna Sittard (uit) en AZ (thuis).

