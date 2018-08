Van de Beek blij met doelpunt in 'niet makkelijkste periode' bij Ajax

"Ik zit niet in de makkelijkste periode. Mentaal is het best wel moeilijk. Maar ook dat hoort erbij. Het kan niet alleen maar hosanna zijn. Je hebt in je carrière ook mindere momenten. Het is dan zaak te zien dat je je daaruit knokt", zei hij na afloop in de Johan Cruijff ArenA.

Van de Beek zit in dit nog prille seizoen vaker dan hem lief is op de bank. Trainer Erik ten Hag kiest de laatste weken namelijk voor een middenveld met daarop Lasse Schöne, Frenkie de Jong en Hakim Ziyech.

De viervoudig international van het Nederlands elftal kreeg tegen Dinamo Kiev een kans omdat David Neres in het competitieduel van zaterdag met VVV-Venlo (0-1-zege) een verrekking in zijn hamstring opliep.

Van de Beek haalde gelijk zijn gram door na amper een minuut spelen de 1-0 op het scorebord te schieten, al had hij het geluk dat doelman Denys Boyko van de Oekraïense topclub vreselijk blunderde.

"De bal lag een beetje onder me. Het is lekkerder om met een boogje te schieten, zodat je kan plaatsen. Maar goed, hij ging erin. Dat is wat telt uiteindelijk. Het was niet de mooiste goal. Laat dat duidelijk zijn."

Minutenlang massaal toegezongen

De ruim vijftigduizend aanwezige Ajax-supporters in het kolkende stadion zongen Van de Beek vervolgens minutenlang massaal toe, iets wat het talent uit de eigen jeugdopleiding zichtbaar goed deed.

"Het was heel mooi dat ze mijn naam steeds zongen. Dat deed wel wat met me. Het gaf me een boost en bezorgde me kippenvel op beide armen."

Zo stond Van de Beek er heel anders bij dan twee weken geleden in België, toen hij na het treffen met Standard Luik (2-2) zo teleurgesteld was met zijn rol op het tweede plan dat hij zelfs een vroegtijdig vertrek bij Ajax niet uitsloot.

"Dat is geweest. Op een gegeven moment moet je door. Je kan wel blijven piekeren, maar dat heeft geen zin. Keihard blijven werken, extra trainen en dan komt het vanzelf weer goed."

"Of het onterecht is geweest dat ik ernaast stond? Dat weet ik niet. Dat mogen jullie bepalen. Er is genoeg over gezegd en geschreven. Ik moet mezelf van mijn beste kant laten zien en ervoor zorgen dat de trainer voor mij kiest."

In return waarschijnlijk opnieuw aan aftrap

De kans is groot dat Van de Beek in de return van volgende week in Oekraïne tegen Dinamo Kiev wederom aan de aftrap verschijnt, aangezien Neres dan waarschijnlijk nog niet voldoende hersteld is.

"We mogen daar deze marge nooit meer weggeven. Het gaat nog wel heel lastig worden omdat zij er door hun uitdoelpunt nog in geloven. Wij moeten ook minimaal één keer scoren. Dat zal ontzettend belangrijk worden."

De winnaar van het tweeluik tussen Ajax en Dinamo Kiev plaatst zich voor de groepsfase van de Champions League, waarvan de eerste speelronde op dinsdag 18 en woensdag 19 september wordt afgewerkt.

Ajax maakte in het seizoen 2014/2015 voor de laatste keer zijn opwachting in de groepsfase van het miljoenenbal. De Amsterdammers eindigden toen als derde in een groep met FC Barcelona, Paris Saint-Germain en APOEL Nicosia.

Ajax neemt het in aanloop naar de return tegen Dinamo Kiev zaterdag eerst nog in competitieverband thuis op tegen FC Emmen. Trainer Erik ten Hag gaf al te kennen dat hij dan mogelijk wat spelers rust gaat geven, zonder daarbij namen te willen noemen.

