Ten Hag spreekt van 'prima uitgangspositie' Ajax na zege op Dinamo Kiev

"We hebben een prima wedstrijd op de mat gelegd en 3-1 is een prima uitgangspositie", aldus Ten Hag kort na het laatste fluitsignaal voor de camera van Veronica. Hij genoot in de Johan Cruijff Arena van de sfeer en vooral van het spel van zijn ploeg, die voor rust al drie keer scoorde.

Donny van de Beek, Hakim Ziyech en Dusan Tadic waren verantwoordelijk voor de doelpunten van Ajax. Tussendoor was Tomasz Kedziora namens Dinamo Kiev trefzeker.

"Dit was een geweldige wedstrijd in een geweldige entourage, weer met een super wisselwerking met de fans", zei Ten Hag, die niet kon beschikken over de gebleseerde David Neres.

'Timing was goed bij eerste goal'

De vervanger van Neres was Van de Beek. De 21-jarige middenvelder, die de afgelopen weken gepasseerd werd door Ten Hag, maakte zijn basisplaats al na twee minuten waar door de 1-0 te maken. Ziyech speelde door de basisplaats van Van de Beek op de vleugel en deed dat ook naar tevredenheid van Ten Hag.

"Met Ziyech en Tadic aan de buitenkant en Donny daar tussen hadden we drie 'tienen' op het veld staan. Bij die eerste goal werd Tadic aangespeeld door Ziyech, waarna Donny er precies op het goede moment 'onder' kwam. De timing was goed."

Ook over de rest van de wedstrijd van Van de Beek was Ten Hag te spreken. "Ik wist een week geleden al dat we hem nodig hadden tegen deze ploeg. Donny heeft even wat minder gespeeld, maar hoort bij de vaste kern. Ik heb hem vlak voor tijd gewisseld omdat ik wilde laten zien hoe blij ik met hem ben. Ja, dat was een soort van publiekswissel."

Kort na de wissel van Van de Beek, die drie minuten voor tijd werd vervangen door Dani de Wit, raakte Ziyech nog de paal. "Een vierde treffer had het heel anders gemaakt", besefte Ten Hag. "Maar vooraf was ik al blij geweest met 1-0, dus dan is een uitslag van 3-1 best mooi. Maar we zullen daar nog vol aan de bak moeten. Want we hebben gezien dat Kiev een sterke ploeg is. Het is nog niet beslist."

Ajax kan na drie jaar weer groepsfase bereiken

De return in de Oekraïnse hoofdstad wordt dinsdag gespeeld en het eerste fluitsignaal is opnieuw om 21.00 uur. Ajax kan dan voor het eerst sinds 2010 via de kwalificaties een Champions League-ticket bemachtigen.

De laatste keer dat Ajax zijn opwachting maakte in de groepsfase van het miljoenenbal was in het seizoen 2014/2015, toen het als landskampioen rechtstreeks geplaatst was.

PSV, de enige andere Nederlandse club die nog actief is in Europa, startte dinsdag ook goed aan de play-offs. De ploeg van trainer Mark van Bommel zegevierde met 2-3 bij het Wit-Russische BATE Borisov en de return in Eindhoven is woensdag om 21.00 uur.