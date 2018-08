Ajax verslaat Dinamo Kiev en zet grote stap richting groepsfase CL

Donny van de Beek, Hakim Ziyech en Dusan Tadic waren in respectievelijk de 2e, 35e en 43e minuut verantwoordelijk voor de doelpunten van Ajax. In de 16e minuut zette Tomasz Kedziora namens Dinamo Kiev de gelijkmaker op het scorebord.

De return staat voor volgende week dinsdag om 21.00 uur op het programma en dan kan Ajax voor het eerst sinds 2010 via de kwalificaties een Champions League-ticket bemachtigen. De laatste keer dat Ajax zijn opwachting maakte in de groepsfase van het miljoenenbal was in het seizoen 2014/2015, toen het als landskampioen rechtstreeks geplaatst was.

PSV, de enige andere Nederlandse club die nog actief is in Europa, startte dinsdag ook goed aan de play-offs. De Eindhovenaren zegevierden met 2-3 bij het Wit-Russische BATE Borisov.

Droomstart in Johan Cruijff ArenA

Ajax kende woensdag tegen Kiev een droomstart in de sfeervolle Johan Cruijff ArenA, want binnen twee minuten stond de 1-0 op het scorebord via uitgerekend Van de Beek. De vervanger van de geblesseerde David Neres werd perfect bediend door Tadic en had het geluk dat doelman Denys Boyko geen antwoord had op zijn houdbare schot.

De ploeg van trainer Erik ten Hag kon niet heel lang genieten van de voorsprong want amper een kwartier later was het alweer gelijk via Kedziora. De verdediger kon op de doellijn eenvoudig binnentikken nadat André Onana een halve redding in huis had op een kopbal van Tamas Kadar.

Wat volgde was een interessant schouwspel. Ajax bleef weliswaar de aanval zoeken, maar doordat Dinamo Kiev als gevolg van het in bezit hebben van de zo gewenste uitgoal een muur voor het eigen strafschopgebied optrok, bleven kansen lange tijd uit.

Toch nam Ajax nog voor rust wederom de leiding. Het was niet verwonderlijk dat daarbij een gelukje aan te pas moest komen. Ziyech probeerde het maar eens van een meter of 25 en omdat de bal van richting werd veranderd door een van de verdedigers van Dinamo Kiev was Boyko volstrekt kansloos.

De 2-1 gaf Ajax zichtbaar een boost en Dinamo Kiev leek zelfs even van slag, wat een paar minuten later ook nog eens resulteerde in de 3-1. Nicolas Tagliafico gaf de bal strak voor bij de eerste paal, waar Tadic stond om met een subtiele voetbeweging de marge op twee te brengen.

Tagliafico geschorst voor return

Door de ruime voorsprong van Ajax halverwege waren de rollen in de tweede helft aanvankelijk omgedraaid. Nu was het Dinamo Kiev dat moest komen en Ajax dat een afwachtende houding kon aannemen. De bezoekers drongen een kwartier lang stevig aan, maar niet dusdanig dat de thuisclub wankelde.

Ajax slaagde er echter op zijn beurt ook niet in om in aanvallend opzicht een vuist te maken. Wel kreeg Klaas-Jan Huntelaar nog twee goede mogelijkheden, maar de ongelukkig spelende spits schoot eerst uit de draai hoog over en trof daarna met het hoofd de lat. In de slotfase schoot Ziyech nog op de paal, waardoor het tweeluik zeker nog niet beslist is.

Ajax moest bovendien nog een tegenvaller incasseren. Tagliafico ontving alweer zijn derde gele kaart in deze kwalificatiecampagne en mist dus de return in Oekraïne door een schorsing.

