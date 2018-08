Ajax met Van de Beek als vervanger van Neres tegen Dinamo Kiev

Neres moest afgelopen zaterdag in de 26e minuut van het ternauwernood met 0-1-gewonnen uitduel met VVV-Venlo al naar de kant en nader onderzoek in het ziekenhuis wees vervolgens uit dat hij een verrekking in zijn hamstring heeft.

De Braziliaanse aanvaller mist niet alleen de heenwedstrijd tegen Dinamo Kiev, maar ook de competitiewedstrijd van zaterdag op eigen veld tegen FC Emmen en naar alle waarschijnlijkheid de return van dinsdag bij Dinamo Kiev.

Van de Beek speelt in de heenwedstrijd tegen Dinamo Kiev gewoon op het middenveld, waardoor Hakim Ziyech doorschuift naar een van de posities aan de buitenkant van de aanval.

Zakaria Labyad was, zoals dat tegen VVV-Venlo al het geval was, ook dit keer weer een optie om de plek van Neres over te nemen, maar de zomeraanwinst moet genoegen nemen met een rol als wissel.

Ajax verschijnt tegen Dinamo Kiev behoudens Van de Beek met de gebruikelijke namen aan de aftrap. Matthijs de Ligt en Daley Blind vormen het centrale verdedigingsduo, waardoor Frenkie de Jong terug te vinden is op het middenveld.

Eerste fluitsignaal om 21.00 uur

Ajax-Dinamo Kiev vangt woensdag om 21.00 uur aan in de uitverkochte Johan Cruijff ArenA en staat onder leiding van de Franse scheidsrechter Clément Turpin.

De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de groepsfase van het grootste en belangrijkste Europese clubtoernooi, waarvan de eerste speelronde op dinsdag 18 en woensdag 19 september wordt afgewerkt.

Ajax bewaart goede herinneringen aan de laatste en tevens enige ontmoeting met Dinamo Kiev, in 2010. De Amsterdammers bereikten acht jaar geleden door een 1-1-gelijkspel in Oekraïne en een 2-1-zege in Nederland de groepsfase van de Champions League.

De laatste keer dat Ajax zijn opwachting maakte in de groepsfase van de Champions League was in het seizoen 2014/2015. De hoofdstedelingen eindigden toen als derde in een groep met FC Barcelona, Paris Saint-Germain en APOEL Nicosia.

PSV, de enige andere Nederlandse club die nog actief is in Europa, startte dinsdag al goed aan de play-offs. De Eindhovenaren zegevierden met 2-3 tegen BATE Borisov en staan met een been in de groepsfase.

Opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, De Ligt, Blind, Tagliafico; Schöne, De Jong, Van de Beek; Tadic, Huntelaar, Ziyech.

Opstelling Dinamo Kiev: Boyko, Kedziora, Burda, Kádár, Pivaric, Sydorchuk, Verbic, Garmash, Buyalskyi, Tsygankov, Besedin.