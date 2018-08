PSV-aanwinst Thomas maanden aan de kant door zware knieblessure

"Het leek een onschuldig iets, maar ik lig er heel lang uit", zegt Thomas woensdag op de website van PSV. Volgens RTV Oost gaat het om een gescheurde kruisband.

Thomas, die nog geen speelminuten maakte voor PSV, liep de blessure op tijdens een training op De Herdgang. "Het gebeurde bij het blokken van een bal. Het leek niet ernstig, maar we hebben voor de zekerheid toch een scan laten maken. Die zag er niet goed uit."

Het is nog maar twaalf dagen geleden dat Thomas een contract tot medio 2022 tekende bij PSV, dat ongeveer vier miljoen euro voor hem betaalde. De speler benadrukt dat zijn knie toen nog in orde was. "Tijdens de keuring die je moet ondergaan voor een transfer ben ik helemaal doorgelicht, alles zag er toen goed uit."

'Dit hoort bij het leven van een topsporter'

Thomas behoorde dinsdag al niet tot de selectie van PSV, die in de play-offs van de Champions League met 2-3 won bij het Wit-Russische BATE Borisov. Door zijn blessure is het twijfelachtig of hij dit seizoen nog in actie komt voor zijn nieuwe club, maar de zeventienvoudig international blijft strijdbaar.

"Het is niet leuk, maar ook dit hoort bij het leven van een topsporter. We gaan in de komende dagen bekijken wat het beste plan is en dan ga ik aan de slag."

PSV haalde Thomas als vervanger van Marco van Ginkel, die vorig seizoen op huurbasis in het Philips Stadion speelde en terugkeerde naar Chelsea. Het is niet duidelijk of de Eindhovenaren nog de transfermarkt op gaan nu Thomas voor langere tijd is weggevallen.

Naast Thomas legde PSV deze zomer Denzel Dumfries (sc Heerenveen), Angeliño (Manchester City), Nick Viergever (Ajax) en Trent Sainsbury (Jiangsu Suning) vast.