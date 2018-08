PSV met vijf spelers hofleverancier voorselectie Jong Oranje

PSV is met vijf spelers hofleverancier bij Jong Oranje. Onder anderen Donyell Malen, die de Eindhovenaren dinsdagavond in het Champions League-duel met BATE Borisov nog naar een 2-3-zege kopte, zit in de selectie.

De enige Ajacied in het keurkorps van Van de Looi is Carel Eiting. De middenvelder had aan het begin van het seizoen nog een basisplaats bij Ajax, maar moest de laatste wedstrijden op de bank beginnen.

Met Bart Ramselaar zit er één speler in de selectie van Jong Oranje die al wedstrijden heeft gespeeld in het Nederlands elftal. De middenvelder, die dit seizoen bij PSV niet kan rekenen op een basisplaats, speelde op 4 juni 2017 tegen Ivoorkust (5-0-zege) zijn laatste interland voor Oranje.

Jong Oranje staat tweede in EK-kwalificatie

Jong Oranje kan in september goede zaken doen in de strijd om een ticket voor het EK van 2019. De ploeg van Van de Looi staat in groep 4 op de tweede plek met elf punten, vijf minder dan de talenten van Engeland.

Op 6 september speelt Jong Oranje tegen Engeland en vijf dagen later is Jong Schotland de tegenstander op de Vijverberg in Doetinchem.

De spelers van Jong Oranje krijgen deze interlandperiode voor het eerst te maken met Hedwiges Maduro. De oud-middenvelder is per direct toegevoegd aan de technische staf als tweede assistent van Van de Looi.