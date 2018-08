'Henry volgt Poyet op als trainer Girondins Bordeaux'

Henry heeft volgens RMC Sport zijn jawoord gegeven aan Bordeaux. De toekomstige Amerikaanse eigenaren van de club moeten nu alleen nog goedkeuring geven aan de aanstelling.

De 41-jarige Henry zou bij de Franse club de opvolger worden van Gustavo Poyet. De Uruguayaanse trainer werd vorige week geschorst nadat hij harde kritiek uitte op het bestuur van Bordeaux.

Poyet (50) was boos, omdat hij niet op de hoogte was van het vertrek van zijn speler Gaëtan Laborde naar Montpellier. Zijn schorsing lijkt nu te worden omgezet in ontslag.

Poyet, die zeven maanden geleden in dienst trad bij Bordeaux, heeft nog een contract tot het einde van het seizoen. Hij leidde zijn ploeg donderdag nog naar de play-offs om een plek in de groepsfase van de Europa League.

Henry is assistent van Martinez bij België

Henry zat bij het WK in Rusland als assistent van Roberto Martinez op de bank. België eindigde als derde. Henry, die verder nog geen ervaring heeft als trainer, liet na het toernooi in het midden of hij door zou gaan bij de 'Rode Duivels'.

Arsène Wenger, de voormalige trainer van Henry bij Arsenal, liet eerder deze week in Britse en Franse media al weten dat Henry graag trainer wilde worden bij Bordeaux.

Bordeaux heeft de komst van de oud-spits van het Franse elftal nog niet bevestigd. De club verloor de eerste twee duels van het seizoen in de Ligue 1.

