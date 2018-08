Frenkie de Jong debuteert in voorselectie Nederlands elftal

De Jong zat nooit eerder in de voorselectie van Oranje. De 21-jarige middenvelder heeft al sinds vorig jaar een vaste basisplaats bij Ajax, maar miste de laatste negen competitieduels van het afgelopen seizoen door een blessure.

Volgens bondscoach Koeman is het geen verrassing dat De Jong erbij zit. "Hij ontwikkelt zich erg goed en was in vorige situaties geblesseerd, anders had hij toen zeker al in de voorselectie gezeten", zegt hij op de site van de KNVB.

Wesley Sneijder behoort vanzelfsprekend ook tot de 34-koppige voorselectie van bondscoach Koeman. De recordinternational neemt op 6 september in het oefenduel met Peru afscheid van Oranje.

Voor de 34-jarige Sneijder is het duel in de Johan Cruijff ArenA zijn 134e en dus laatste interland. Drie dagen later begint Oranje aan de Nations League met een uitwedstrijd tegen wereldkampioen Frankrijk.

Koeman: "Het is logisch dat het duel met Peru in het teken staat van de laatste wedstrijd van Sneijder. Aan de andere kant hebben we niet veel momenten om bij elkaar te zijn en te oefenen."

"Het is een oefenwedstrijd die we serieus nemen. Wesley is nog steeds actief en is het voetballen nog niet verleerd. Hij krijgt speeltijd, maar de rest is allemaal gericht op de volgende wedstrijd in de Nations League."

Ajax met vier spelers hofleverancier

Ajax is hofleverancier van de voorselectie met vier spelers, onder wie Donny van de Beek. De middenvelder mag zich ondanks het verliezen van zijn basisplaats bij de Amsterdamse club melden bij Oranje in Zeist.

PSV levert met Luuk de Jong, Steven Bergwijn en Jeroen Zoet drie spelers en Feyenoord (Steven Berghuis en Tonny Vilhena) en AZ (Marco Bizot en Guus Til) twee.

AS Roma-aanvaller Justin Kluivert zat ook bij de voorselectie voor de laatste wedstrijden van Oranje tegen Slowakije (1-1) en Italië (1-1), maar viel af voor de definitieve selectie. Dat geldt ook voor doelman Marco Bizot en middenvelder Guus Til.

Koeman maakt op vrijdag 31 augustus zijn definitieve selectie voor de wedstrijden tegen Peru en Frankrijk bekend.

De volledige voorselectie

Keepers: Jasper Cillessen (FC Barcelona), Marco Bizot (AZ), Sergio Padt (FC Groningen), Jeroen Zoet (PSV).

Verdedigers: Matthijs de Ligt (Ajax) Virgil van Dijk (Liverpool), Stefan de Vrij (Internazionale), Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Nathan Aké (Bournemouth), Daley Blind (Ajax), Terence Kongolo (Huddersfield Town), Kenny Tete (Olympique Lyon), Timothy Fosu-Mensah (Fulham), Hans Hateboer (Atalanta Bergamo), Daryl Janmaat (Watford).

Middenvelders: Donny van de Beek (Ajax), Frenkie de Jong (Ajax), Davy Pröpper (Brighton & Hove Albion), Marten de Roon (Atalanta Bergamo), Wesley Sneijder (Al-Gharafa), Kevin Strootman (AS Roma), Guus Til (AZ), Tonny Vilhena (Feyenoord), Ruud Vormer (Club Brugge), Georginio Wijnaldum (Liverpool).

Aanvallers: Ryan Babel (Besiktas), Memphis Depay (Olympique Lyon), Steven Berghuis (Feyenoord), Steven Bergwijn (PSV), Luuk de Jong (PSV), Justin Kluivert (AS Roma), Quincy Promes (Spartak Moskou), Wout Weghorst (VfL Wolfsburg), Eljero Elia (Istanbul Başakşehir).