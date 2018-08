Verdediger Leeuwin naar Odense BK, FC Utrecht verlengt met Emanuelson

Leeuwin speelde sinds 2014 voor FC Utrecht en had nog een contract tot medio 2020 in de Domstad. Door de komst van de Zweed Emil Bergström en Timo Letschert kon Leeuwin niet meer rekenen op een basisplek.

De verdediger debuteerde in 2007 bij Utrecht in het betaalde voetbal en speelde daarna achtereenvolgens voor AGOVV Apeldoorn, ADO Den Haag en SC Cambuur. Leeuwin keerde vervolgens terug bij FC Utrecht.

"Ramon is al jaren een zeer gewaardeerde kracht in de selectie van FC Utrecht", aldus directeur voetbalzaken Jordy Zuidam op de clubsite. "Ramon heeft gekozen voor een avontuur in het buitenland en wij gunnen hem deze kans."

Vorig seizoen had Leeuwin wel een vaste basisplaats bij Utrecht, maar hij moest in de laatste competitiewedstrijd tegen PEC Zwolle (2-0 winst) genoegen nemen met een plek op de bank. Bergström was zijn vervanger centraal in de verdediging.

Odense is hekkensluiter in de Deense competitie. De club heeft twee punten na zes duels.

Contract Emanuelson met een jaar verlengd

Voor Emanuelson lijkt er voorlopig nog geen einde te komen aan zijn periode bij FC Utrecht. De Domstedelingen hebben het contract van de 32-jarige middenvelder met een jaar verlengd tot en met medio 2020.

Emanuelson werd vorig jaar vastgelegd door Utrecht, waar hij toen al enige tijd meetrainde. De zeventienvoudig international van Oranje speelde sindsdien veertig officiële wedstrijden voor de Eredivisionist.

"Met zijn ervaring speelt Urby een belangrijke rol in de selectie", zegt directeur voetbalzaken Jordy Zuidam. "Dat wij al in dit stadium van deze jaargang zijn contract hebben verlengd, schept duidelijkheid en rust voor zowel de speler als de club. Dat is bijzonder prettig."

FC Utrecht begon de competitie twee weken geleden met een 4-0-nederlaag tegen PSV en heeft door de overwinning op PEC dus drie punten. De ploeg van trainer Jean-Paul de Jong speelt zondag thuis tegen VVV-Venlo.

Bekijk het programma en de stand in de Eredivisie