FIFA grijpt in en stelt Uruguyaanse voetbalbond onder curatele

De voetbalbond in het Zuid-Amerikaanse land kwam na het onverwachte vertrek van voorzitter Wilmar Valdez in juli in een impasse terecht.

Diverse kandidaten om hem op te volgen dienden zich aan, maar er ontstonden twijfels over hun achtergronden en hun bedoelingen.

Nadat enkele belangengroepen in het Uruguayaanse voetbal hun bezorgdheid hadden uitgesproken over het verkiezingsproces besloot de FIFA in te grijpen.

Bondscoach Tabárez wacht nog op nieuw contract

Door het huidige gebrek aan leiderschap bij de AUF heeft bondscoach Oscar Tabárez nog geen nieuw contract kunnen tekenen bij de AUF.

Fabian Coito, de coach van Uruguay onder 20, neemt voorlopig zijn taken waar. Hij zit ook op bank tijdens de oefeninterland komende maand tegen Mexico in de Verenigde Staten.

Tabárez is al sinds 2006 bondscoach van Uruguay. Op het WK in Rusland van vorige maand werd 'La Celeste' in de kwartfinales uitgeschakeld door de latere wereldkampioen Frankrijk. In 2010 werd Uruguay knap vierde.