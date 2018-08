Matchwinner Malen blij dat Van Bommel jeugd kansen geeft bij PSV

"Iedereen werkt heel hard in de jeugdopleiding, van trainers tot spelers. Dan is het mooi dat een paar jonkies nu hun kans kunnen pakken", zei matchwinner Malen in de Borisov Arena tegen Veronica.

De talentvolle tiener viel na 87 minuten in voor Hirving Lozano en vanaf dat moment volgden de gebeurtenissen elkaar in rap tempo op. BATE tekende vlak na zijn invalbeurt de 2-2 aan, maar Malen kopte PSV een minuut later alsnog naar de overwinning.

"Het was een perfecte voorzet (van Angeliño, red.) zonder enig effect, ik hoefde er alleen maar tegenaan te lopen", blikte een blije Malen terug op zijn winnende doelpunt. "Het is natuurlijk altijd lekker om op dat moment te scoren, volgens mij was het zelfs mijn eerste balcontact."

"We hadden de hele wedstrijd al veel kansen en ik hoopte dat ik er misschien eentje zou kunnen maken. Als team hebben we wel hard geknokt. Hopelijk kunnen we ook thuis een prima overwinning neerzetten."

Zoet herkende PSV niet in beginfase

Doelman Jeroen Zoet vindt dat Malen heeft bewezen dat PSV dit seizoen niet alleen op de eerste elf spelers kan leunen. "De jongens die invielen, waren enorm belangrijk. Het blijkt maar weer dat we iedereen nodig hebben", zei de keeper tegen PSV TV.

Zoet baalde wel flink van de openingsfase van PSV in Borisov. De Eindhovenaren hadden aanvankelijk niks te vertellen tegen de Wit-Russische landskampioen en kwamen al na negen minuten op achterstand.

"Het eerste kwartier werden we overklast", concludeerde Zoet. "Misschien was het angst, maar ik herkende onszelf niet. Na die tegengoal gingen we wél voetballen, kregen we een penalty en waren we beter."

PSV maakte voor rust nog de vroege openingstreffer ongedaan via Gastón Pereiro en Lozano tekende een kwartier na rust ook de 1-2 aan. Malen bezorgde de regerend landskampioen een goede uitgangspositie voor de return van volgende week woensdag in het Philips Stadion.

Bekijk het volledige programma in de play-offs in de Champions League