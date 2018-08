PSV-trainer Van Bommel is 'toverstaf' dankbaar na knappe zege op BATE

PSV kwam na een matig begin op achterstand, maar via een benutte strafschop van Gastón Pereiro kwam de ploeg op 1-1. Hirving Lozano zorgde vervolgens voor 1-2, waarna beide ploegen in de slotfase nog een keer scoorden.

Volgens Van Bommel was PSV "totaal onder de indruk" van het agressieve spel van de Wit-Russen. "Daar konden we niet mee omgaan. Het was wachten op een goal en die viel ook. Zo slecht heb ik ons dit seizoen nog niet zien beginnen", zei hij bij Veronica.

Hoe het precies kwam dat PSV terug in de wedstrijd kwam, wist Van Bommel ook niet. Na de penalty van Pereiro kreeg de ploeg ineens het geloof terug. "Alsof er met een toverstaf werd gezwaaid", aldus Van Bommel.

"Zoiets is moeilijk te omschrijven, maar ineens hadden we het gevoel. Na die 1-1 hadden we ook overhand en we voelden dat we beter werden. Ik moet mijn ploeg een compliment geven voor het herstel."

Invaller redt PSV opnieuw

In een krankzinnige slotfase leek PSV de zege nog uit handen te geven, maar een treffer van de net ingevallen Donyell Malen schonk de landskampioen alsnog de overwinning.

"Wat hier gebeurt leer je niet op een trainerscursus", stelde Van Bommel dan ook. "Uiteindelijk zijn dit wel hele mooie wedstrijden, als je ze wint."

Net als tegen Fortuna Sittard, waar Dante Rigo de winnende maakte, was het in Wit-Rusland een invaller die de winnende maakte. "Dat valt net goed, dat geluk heb je", erkende Van Bommel. "Maar je weet ook welke kwaliteiten die jongens hebben."

Door de zege begint PSV volgende week woensdag met een goede uitgangspositie aan de return. Van Bommel blijft echter op zijn hoede. "Het is makkelijker gezegd dan gedaan dat we het wel even redden."

Bekijk het programma voor de play-offs van de Champions League