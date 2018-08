Oranjevrouwen zonder Van der Gragt in WK-kwalificatieduel met Noorwegen

Bondscoach Sarina Wiegman kan tegen de Noorse vrouwen wel weer een beroep doen op Vivianne Miedema. De spits van Arsenal miste de twee WK-kwalificatiewedstrijden in juni tegen Noord-Ierland (5-0) en Slowakije (1-0) vanwege blessures.

Ook Loes Geurts is opgenomen in de 23-koppige selectie. De reservekeepster kondigde een jaar geleden aan voorlopig pauze te nemen bij Oranje, maar heeft zich weer beschikbaar gesteld. Door de blessure van Jennifer Vreugdenhil zit zij weer bij de groep.

Mandy van den Berg is er niet bij. De voormalig aanvoerder had net als Geurts tijdelijk bedankt, maar gaf in juni aan weer voor Oranje uit te willen komen. Wiegman doet ondanks het ontbreken van Van der Gragt echter geen beroep op de verdediger van Valencia.

Oranje neemt het op 4 september in de Intility Arena van Oslo op tegen Noorwegen. Dat land is de laatste concurrent in de strijd om een ticket voor het WK van volgend jaar.

Oranje kan bij voorbaat al zeker zijn van WK

Het is mogelijk dat Oranje op dat moment al zeker is van het WK. Nederland is koploper in groep 3 met vier punten meer dan Noorwegen, maar met ook een duel meer gespeeld. Noorwegen speelt op 31 augustus nog tegen Slowakije en kan bij een nederlaag Oranje niet meer achterhalen.

Bij een zege van Noorwegen op Slowakije moet Oranje minstens gelijkspelen om als een van de zeven groepswinnaars naar het WK te mogen.

Mochten beide landen gelijk eindigen, is het onderling resultaat beslissend. Als ook dat gelijk is, wordt er naar het doelsaldo gekeken. Het eerste duel tussen beide landen eindigde in een 1-0-zege voor Oranje.

Wiegman verwacht moeilijke wedstrijd

"Wij spelen altijd om te winnen, ook tegen Noorwegen. Ook al weten we dat we aan een gelijkspel genoeg hebben. Noorwegen is een topland, maar dat zijn wij ook", zegt Wiegman.

"Het zal een mooie, interessante en moeilijke wedstrijd worden, maar we willen ons kwalificeren voor het WK en dat is sowieso niet makkelijk. Uiteindelijk denk ik dat wij zoveel kwaliteiten hebben, dat wij de betere ploeg zijn."

Het WK wordt volgend jaar van 7 juni tot en met 7 juli gespeeld in Frankrijk.

De selectie:

Keepers: Loes Geurts (Göteborg FC), Lize Kop (Ajax), Sari van Veenendaal (Arsenal)

Verdedigers: Dominique Bloodworth (voorheen Dominique Janssen) (Arsenal), Anouk Dekker (Montpellier HSC), Merel van Dongen (Real Betis), Kika van Es (Ajax), Danique Kerkdijk (Bristol City), Desiree van Lunteren (SC Freiburg), Liza van der Most (Ajax), Siri Worm (Everton)

Middenvelders: Daniëlle van de Donk (Arsenal), Jackie Groenen (FFC Frankfurt), Inessa Kaagman (Everton), Jill Roord (Bayern München), Sherida Spitse (Vålerenga), Kelly Zeeman (Ajax)

Aanvallers: Lineth Beerensteyn (Bayern München), Ellen Jansen (Ajax), Renate Jansen (FC Twente), Lieke Martens (FC Barcelona), Vivianne Miedema (Arsenal) en Shanice van de Sanden (Olympique Lyon).