Vitesse houdt Real Madrid-huurling Ödegaard in Eredivisie

"We zijn heel blij dat Martin voor Vitesse heeft gekozen", zegt technisch directeur Marc van Hintum dinsdag op de site van Vitesse. "Ondanks interesse van andere clubs hebben we Martin kunnen overtuigen met de visie waar Vitesse voor staat. Martin beschikt over kwaliteiten die een team een impuls kunnen geven."

Ödegaard speelde de afgelopen anderhalf jaar op huurbasis voor sc Heerenveen. Hij was in 38 Eredivisie-duels goed voor twee goals en vier assists.

"Ik ben gedurende die periode onder de indruk geraakt van Vitesse'', zegt de linkspoot. "Ik heb Vitesse leren kennen als een goed voetballende ploeg, met een aanvallende en dominante spelopvatting. Ik denk dat die manier van spelen mij goed ligt. Ook heeft Vitesse laten zien jonge spelers een kans te durven geven.''

Ödegaard debuteerde in 2014 als vijftienjarige in het profvoetbal bij het Noorse Strömsgodset IF. Niet veel later speelde hij ook zijn eerste interland voor de Noorse ploeg. Real Madrid legde de aanvallende middenvelder in januari 2015 voor zes jaar vast, maar zijn uitzicht op speeltijd in de Spaanse hoofdstad is voorlopig nihil.

Tiende aanwinst deze zomer voor Vitesse

Ödegaard is al de tiende aanwinst voor Vitesse deze zomer. De nieuwe trainer Leonid Slutsky mocht ook al Matus Bero (Trabzonspor), Khalid Karami (Excelsior), Rasmus Thelander (FC Zürich), Oussama Darfalou (USM Alger), Jake Clarke-Salter (Chelsea, huur), Max Clark (Hull City), Danilho Doekhi (Ajax), Hilary Gong (AS Trencin) en Eduardo (Chelsea) verwelkomen.

De Arnhemmers zagen met onder anderen Luc Castaignos, Matt Miazga, Mason Mount en Fankaty Dabo vooral veel huurlingen vertrekken. Aanvoerder Guram Kashia stapte bovendien over naar het Amerikaanse San Jose Earthquakes.

Vitesse heeft vier punten na de eerste twee Eredivisie-wedstrijden van het nieuwe seizoen. De ploeg van Slutsky won met 5-1 van FC Groningen en speelde afgelopen weekend met 1-1 gelijk bij sc Heerenveen.

De Arnhemmers werden vorige week in de derde voorronde van de Europa League uitgeschakeld door FC Basel. De Zwitsers waren met twee keer 1-0 te sterk voor Vitesse.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand van de Eredivisie