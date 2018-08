Tottenham Hotspur-spits Janssen vanwege voetoperatie voorlopig uitgeschakeld

De 'Spurs' hebben niet bekendgemaakt hoe lang de zeventienvoudig international van Oranje aan de kant staat. Engelse media verwachten dat de 24-jarige Janssen voor de feestdagen niet meer in actie komt.

De oud-spits van AZ kon sowieso al niet op speeltijd rekenen bij Tottenham Hotspur. Janssen kwam afgelopen seizoen op huurbasis uit voor Fenerbahçe en de verwachting was dat hij de permanente overstap naar Turkije zou maken.

Door de voetblessure besloot de club van trainer Phillip Cocu echter niet opnieuw gebruik te maken van Janssen, die in Londen niet eens meer een rugnummer heeft.

Tottenham Hotspur nam Janssen in 2016 voor zo'n 20 miljoen euro over van AZ. Hij maakte weliswaar in 27 Premier League-wedstrijden zijn opwachting, maar wist daarin slechts twee keer het net te vinden.

Zijn verblijf in Turkije was iets succesvoller. In zestien competitieduels kwam Janssen vier keer tot scoren.

Bekijk het programma en de stand in Premier League